Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу без осадков, в воскресенье, из-за смены воздушных масс, возможен кратковременный дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13°С +18°С, днем +22°С +27°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды от одного до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.