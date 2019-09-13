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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (204)
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В субботу и воскресенье в Абхазии ожидается до 27°С тепла, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу без осадков, в воскресенье, из-за смены воздушных масс, возможен кратковременный дождь, местами дождь с грозой, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13°С +18°С, днем +22°С +27°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (204)
Теги:
погода в Абхазии


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