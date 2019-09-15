Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 сентября

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В понедельник 16 сентября в Абхазии ожидается небольшая облачность, днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь, отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление в норме.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14…19°С, днем +23…28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.