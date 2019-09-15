Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 сентября

В понедельник вечером в республике местами возможен дождь, температура воздуха поднимется до +28°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В понедельник 16 сентября в Абхазии ожидается небольшая облачность, днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь, отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление в норме.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14…19°С, днем +23…28°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.