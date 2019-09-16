На "боевой лошадке": воспоминания ветерана о Сентябрьском наступлении

В 26-ю годовщину начала Сентябрьской наступательной операции на Сухум Sputnik Абхазия предлагает вспомнить о том, как это было. Своими воспоминаниями поделился ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Тимур Дзыба.

16 сентября 1993 года абхазские войска пошли в наступление на Сухум, оккупированный грузинскими военными формированиями.



Sputnik

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Тимур Дзыба прошел всю войну на БМП, отнятом у грузин во время наступления на Гагру. Эту технику он и его товарищи называли "боевой лошадкой". Дзыба был механиком-водителем первой бригады, первой роты бронетанкового батальона, командиром экипажа был Тарас Багателиа, оператором-наводчиком Даур Багателия.

После того как в Сочи в июле 1993 года между Абхазией и Грузией было подписано соглашение о перемирии, противоборствующие стороны были разоружены, а с военной техники сняты клиновые затворы. По крайней мере эту процедуру прошла Абхазская армия. То, что Грузия не придерживалась никаких договоренностей, уже никого не удивляло.

Незадолго до начала наступления на столицу республики, вспоминает Дзыба, объявили о том, что абхазские войска переходят в атаку.

"Был интересной момент, когда нам сказали о том, что оружие привезут самым боеспособным, опытным и лучшим, которые первыми пойдут в атаку. Мы сидели в своем БМП и видели, как возвращают пулеметы, клиновые затворы другим экипажам, а нам нет, слезы наворачивались, но потом подвезли и наше вооружение. Сейчас, возможно, это звучит смешно, но в той ситуации для нас это было очень важно", — поделился Дзыба.

Перед экипажами поставили задачу занять позиции, где дислоцировались до перемирия. "Боевая лошадка" и еще один БМП вернулись в нижнюю Эшеру, вблизи от места, где сейчас расположен мемориал первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. Там уже находилась группа из третьего мотострелкового батальона в количестве примерно 80 человек. На месте всем выдали пайки, медикаменты, обезболивающие препараты.

К полудню 16 сентября от командира Геннадия Смыр поступил приказ о наступлении через полуразрушенный нижний гумистинский мост. Первой пошла пехота. Перейдя реку, они попросили поддержку от бронетехники.

© Фото : Фотоальбом "Аиааира" Гумистинский железнодорожный мост

"Наши три БМП стояли, как бегуны на старте. Мы получили приказ переходить Гумисту, так и сделали, перешли. Слева от нас шел Сухумский батальон, справа был третий батальон. Мы стали продвигаться вперед. Мы стояли на передке наступления, были острием кинжала, чем я и горжусь. Грузины нас стали уже обстреливать, но мы этого не замечали, нам сказали укрыться, потому что были в зоне видимости. Стали уходить, я стал сдавать назад и провалился в воронку от бомбы, один нос только торчал. Я застрял, не смог вылезти", — рассказал ветеран.

От досадной неудачи, признался Дзыба, его охватила злость. Он вышел из БМП без оружия, побежал ко второй боевой машине и начал стучать по ней. Застрявшую технику товарищи помогли вытащить на буксире, и все это происходило на открытой местности под обстрелом.

Техническая заминка отняла драгоценное время и сорвала планы Тимура Дзыба, которые он вынашивал на протяжении многих месяцев. Он не раз представлял то, как первым преодолевает этот стратегический рубеж, но так вышло, что Дзыба был вторым. Это его немного расстроило, но порадовал тот факт, что абхазская техника, наконец, продвинулась вперед.

Слева от техники продвигался Сухумский батальон, а справа – третий батальон, состоящий из уроженцев села Эшера и Гудаутского района. Этот день стал точкой отсчета в переходе Абхазской армии от позиционной, тактической обороны к наступлению, отметил Тимур Дзыба.

На Сухум

Три БМП и пехота выдвинулись вперед по дороге, но вскоре один из командиров пехоты был убит выстрелом снайпера. Бойцы легли на землю, а экипажи военной техники не увидели этого момента и продолжили движение. Ни стуки по корпусу БМП, ни крики нажать на тормоз, в кабине слышны не были.

"Нас начали обстреливать со стороны поста ГАИ, и я видел, как рядом с нами ложились кумулятивные снаряды. Обстреливали пулеметом тоже, и я в шутку сказал экипажу, надеюсь на то, что это не танк пристреливается по нам. У "БМПшников" есть такая примета, что куда попадает пулемет, потом попадает снаряд", — рассказал ветеран войны.

© Фото : Фотоальбом "Аиааира ОВНА

В БМП очень ограниченный обзор, и экипажи не видели, что происходит позади них. Одну из боевых машин, оказывается, уже подбили. В нее попало три снаряда, и все члены экипажи получили ранения, но смогли покинуть кабину.

Сам Тимур Дзыба в тот день тоже был ранен. Когда они подъехали к первым пятиэтажкам, увидели несколько людей в военной форме афганского типа, забегающих в здания.

Тимур вылез из БМП и достал автомат с зеленой повязкой. При виде этого незнакомцы присели, чем сами себя выдали. Обстрелу мешали деревья, и экипажу пришлось немного выехать вперед.

"Только мы проехали несколько метров, прямо в башню попал снаряд, который разорвался моментально, но из-за этого звука, удара для меня это длилось минуты полторы. Меня по пояс выбросило из люка, а наш БМП еще двигался. Он стоял на первой передаче. Техника проехала еще метров пять и заглохла", — вспомнил Дзыба.

Весь экипаж боевой машины получил контузию. Во время попытки покинуть БМП Тимур Дзюба был ранен в руку и спину. В него попало четыре пули. В ту же секунду он увидел, что в его сторону кто-то бросил гранату, но от нее его прикрыл другой БМП под номером "12", встав между, оказавшимися под обстрелом товарищами и грузинскими гранатометчиками.

© Фото : Фотоальбом "Аиааира" ОВНА

Противник начал окружать абхазских бойцов. Ведя огонь, они были вынуждены отойти к пехоте, при поддержке которой вернулись к наступлению.

Первую помощь Дзыба оказали медсестры Мадина Дасаниа и Манана Дбар. Сначала его доставили в Эшерский госпиталь, откуда перенаправили в госпиталь Нового Афона, где Дзыба встретил День Победы и Независимости Абхазии.

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