Подвиг фоторепортера: памяти Андрея Соловьева

Когда началась Отечественная война народа Абхазии, Андрей Соловьев практически с первых дней встал в ряды военных журналистов. О том, как фоторепортер с мировым именем попал в Абхазию и освещал Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Фоторепортер Андрей Соловьев получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. Он всегда находился в гуще горячих событий – освещал конфликт в Нагорном Карабахе, Приднестровье и многих других опасных точках бывшего Союза.

© Фото : предоставлено Ириной Завьяловой Свела Гумиста: как Ирина Завьялова взяла оружие и нашла мужа

Когда началась Отечественная война народа Абхазии, Андрей Соловьев практически с первых дней встал в ряды военных журналистов. Главным оружием для него была фотокамера, с помощью которой он рассказывал правду.

Как характеризует его ветеран войны Анна Бройдо, Андрей был журналистом перестроечного призыва.

"С Андреем Соловьевым мы познакомились во время войны, в июльском наступлении, – вспоминает о нем Бройдо. – Разговорились, и выяснилось, что он, как и я, непрофессиональный журналист, а журналист перестроечного призыва. То есть люди без журналистского образования, которых в советское время, может быть, не пустили бы на журфак, и тем не менее им было что рассказать. Тогда люди массово пошли в журналистику, и эта профессия действительно стала очень яркой".

Андрей Соловьев был свидетелем практически всех наступлении абхазских войск. Он был и на Гумистинском, и на Восточном фронте. И даже на знаменитой Ануаа-рху, где, по словам Анны Бройдо, пребывал весь цвет абхазской нации. Снимки, сделанные на Ануаа-рху, вошли в золотой фонд военной хроники.

© Фото : Андрей Соловьев Владимир Календжи спасает парня из сгоревшего дома

Он не был чужим

После Ануаа-рху фотожурналист снова вернулся на Западный фронт. Участвовал в Мартовском наступлении.

"Хоть Андрей был не из тех, кто открыто выражал свое мнение, но в Мартовском наступлении он шел вместе с нашими бойцами с зеленой повязкой на голове. Он сочувствовал абхазам, это даже видно на фотографии, которая сохранилась, где у него перевязана рука – ему прострелили руку", — рассказывает Анна Бройдо.

После ранения в руку, отметила Бройдо, Андрея оперировали в Новом Афоне. Анестезиолог Андрей Тужба, который делал ему операцию, чтобы проверить состояние больного после введения наркоза, спросил Андрея, как он относится к грузинам. За этим вопросом, как вспоминает Анна Бройдо, последовала отборная брань.

© Фото : предоставлено Мариной Барцыц "Над Абхазией безоблачное небо": война в объективе Марины Барцыц

"Анестезиолог мне рассказывал позже, что ему стало стыдно перед операционными сестрами. То есть человек в полусознательном состоянии сказал все, что он думает о грузинах. Действительно, Андрей очень сочувствовал абхазам, и грузинскую сторону он никогда не поддерживал", – сказала она.

Ранение в руку не остановило Андрея Соловьева. Он продолжал работать. За это время он также стал сотрудничать с Associated Press.

Во время июльского наступления Андрей Соловьев взял с собой и Анну Бройдо, но с одним условием – не лезть в кадр.

"Он говорил: "Вот чтобы тебя я в кадре не видел, а так свою работу делай". — И так я свою работу делала, а он свою. И потом, когда меня контузило в Эшере, он меня вывозил оттуда", – рассказывает о своем спасении она.

После июльского наступления журналисты еще не раз встречались. Боевые товарищи увиделись уже в самом начале сентябрьского наступления.

"Я осталась в Эшерском войсковом пункте, а он поехал дальше, а вечером в тот же день узнала, что его привозили раненного в голову. Я спросила у девочек, сильное ли ранение. Они ответили: "Ну, так, осколки кости мы вынимали", – вспоминает журналист. – И его с этим ранением отправили в Москву. В Москве ему сказали: "Хватит, не надо ездить больше в Абхазию. Вот, иди у Белого дома поснимай". — А у Белого дома тогда были беспорядки. Он там походил пару дней. И потом как-то все-таки уговорил свое начальство, чтобы они ему разрешили уехать опять в Абхазию".

В последнем наступлении Абхазской армии Соловьев, конечно же, участвовал. Освобождать Сухум он пошел вместе с абхазскими бойцами. 27 сентября Андрей сделал много кадров. Он – автор знаменитой военной фотографии – спасение мальчика из горящего дома абхазским воином Владимиром Календжи.

Через несколько часов Андрею самому пришлось спасать женщину, которая выбежала на улицу с криком о помощи.

"Как мне потом рассказывали очевидцы, Андрей сидел в укрытии, чуть дальше здания Совмина, ближе к маленькому рынку. И тут выскочила женщина и закричала о помощи. Андрей был не из тех, кто мог просто так сидеть.Он сопереживал людям. И он выскочил из укрытия, хотя знал, что везде сидят грузинские снайперы, бросился на помощь женщине, в этот момент снайпер как раз и поймал его в шею", – сказала журналистка.

Андрей Соловьев не дожил 30 минут до полного освобождения столицы от грузинских боевиков.

© Фото : Андрей Соловьев Война 1992-1993 гг

Мечта написать книгу

Во время войны Анна Бройдо и Андрей Соловьев запланировали написать книгу.

"Мы много с ним разговаривали о жизни. И как-то договаривались, что когда закончится война, мы напишем книгу вместе. Он даст свои фотографии, а я напишу текст, – вспоминает журналистка. – Но он не дожил каких-то трех дней до победы".

Книжку Анна Бройдо написала сама, но фотографии в нее вошли Андрея Соловьева.

"Она называется "Дорога, ведущая к храму, обстреливается ежедневно". Я позвонила друзьям Андрея помочь с фотографиями, они как-то резко отреагировали на это, в том смысле, что многие теперь хотят на его имени себе пиар сделать. Но сказали, что это можно купить на ИТАР-ТАСС. И я пошла туда и купила фотографии, которые мне показались наиболее интересными", – сказала она.

Соловьев много сочувствовал абхазам, хоть вслух нечасто об этом говорил. Своими фотографиями он пытался внести какую-то лепту в победу. И действительно, как признается Анна Бройдо, кадры Соловьева рассказывали правду о войне в Абхазии.

"Он действительно был очень хороший человек, очень добрый. Он был немногословный, не записной шутник и весельчак, но очень обаятельный, все, с кем его хоть ненадолго сводила судьба, становились его друзьями, потому что чувствовали в нем доброту, надежность и то, что он человек дела, полностью отдающийся своей работе. И он сочувствовал абхазам, сострадал и пытался внести своими фотографиями какую-то долю в победу. Он показал, что абхазы хорошие, мирные люди, которых война заставила взяться за оружие. Он не любил красивых слов, разговоров. Он просто шел и делал свою работу. Вот это как-то больше даже по-мужски", – охарактеризовала его Бройдо.

Фотографу Андрею Соловьеву посмертно присвоено звание "Герой Абхазии", он награжден российским орденом "За личное мужество", а его имя выбито на плитах вместе с именами абхазских героев в Парке Славы в Сухуме.