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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 сентября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (207)
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Во вторник днем в республике ожидается дождь, местами ливень с грозой. Температура воздуха опустится до 26°С тепла.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Во вторник 17 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14…19°С, днем +21…26°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.                   

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (207)
Теги:
погода в Абхазии, Абхазия


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