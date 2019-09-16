Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 сентября

Во вторник днем в республике ожидается дождь, местами ливень с грозой. Температура воздуха опустится до 26°С тепла.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Во вторник 17 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14…19°С, днем +21…26°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.