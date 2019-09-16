Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Суточная температура воздуха в республике на предстоящей неделе снизится на 3-5°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается относительно неустойчивая погода и переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Во вторник ожидается дождь с грозой. Со среды и до выходных – осадки маловероятны. На выходных будет облачная с прояснениями погода, ливневый дождь с грозой, суточная температура воздуха снизится на 3-5°С, усиление ветра до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер, слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14…19°С, днем +23+28°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение на море от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.