Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается относительно неустойчивая погода и переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Во вторник ожидается дождь с грозой. Со среды и до выходных – осадки маловероятны. На выходных будет облачная с прояснениями погода, ливневый дождь с грозой, суточная температура воздуха снизится на 3-5°С, усиление ветра до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14…19°С, днем +23+28°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение на море от двух до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.