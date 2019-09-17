Юрист об иске Алхаса Квициниа: президиум Верховного суда может поставить точку

Верховный суд Абхазии на заседании 17 сентября вынесет решение по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа о признании незаконности решения Центральной избирательной комиссии итогов президентских выборов.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Если стороны не согласятся с решением Верховного суда по иску Алхаса Квициниа, то точку в деле может поставить президиум Верховного суда, сказала в интервью Sputnik юрист Зарина Габеева.

"Если с решением кассационной инстанции стороны не согласны, то есть высшая инстанция судебной системы - это президиум Верховного суда. В случае, если кассационное определение будет обжаловано сторонами, то президиум должен поставить точку в этом вопросе", - подчеркнула Зарина Габеева.

Штаб Алхаса Квициниа 11 сентября обратился в Верховный суд Абхазии с иском о признании незаконности решения Центральной избирательной комиссии итогов президентских выборов.

Согласно закону, Верховный суд Абхазии должен был вынести решение по поданному иску в течение десяти рабочих дней.

Если Верховный суд отклонит жалобу, то право кассационного обжалования на решение суда принадлежит не только истцу, но и ответчикам, сказала юрист Зарина Габеева.

"Право вынесения кассационного представления принадлежит также прокурору, который участвует в деле. Решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в кассационном порядке. То есть кассационная жалоба может быть подана в течение двадцати дней со дня принятия решения суда", - говорит юрист.

Жалоба подается в кассационную инстанцию Верховного суда по делам об административных правонарушениях, согласно процессуальному законодательству.

Юрист отметила, что сложно назвать определенное время, в течение которого президиум Верховного суда должен вынести решение.

17 сентября иск Квициниа рассматривается в Верховном суде республики.

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала различные толкования. В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре. После консультаций с представителями избирательных штабов ЦИК Абхазии решил, что победитель определяется простым большинством голосов.

По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

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