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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 сентября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (208)
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В среду днем в республике температура воздуха опустится до 26°С тепла, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В среду 18 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами возможен слабый дождь, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13 +19°С, днем +23 +28°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (208)
Теги:
погода в Абхазии


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