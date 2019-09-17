Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 сентября

В среду днем в республике температура воздуха опустится до 26°С тепла, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В среду 18 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами возможен слабый дождь, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13 +19°С, днем +23 +28°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.