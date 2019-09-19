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Более 7 миллионов человек пересекли границу России и Абхазии с января по август

© Sputnik
В Абхазии
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Максимальное время, которое контролеры могут затратить на проверку документов гражданина, следующего через границу, составляет три минуты.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. С января по август 2019 года российские пограничники пропустили через российско-абхазскую границу более семи миллионов человек, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Несмотря на сезонное увеличение пассажиропотока, специалисты пограничного контроля прилагают со своей стороны все усилия, чтобы обеспечить комфортное пересечение границы для граждан и транспортных средств, при этом максимально качественно выполнить свою главную задачу – обеспечить безопасность государственной границы РФ",  - отметили в пресс-службе.

Граница по реке Псоу
© Sputnik / Елена Нездоровина
Правило трех минут: российские пограничники дали советы по пересечению границы на Псоу

Согласно законодательству Российской Федерации пропуск через государственную границу осуществляется только при наличии действительных документов, если у пограничника возникнут сомнения в действительности документа или его принадлежности предъявителю он имеет право провести дополнительный устный опрос, задать уточняющие вопросы. Сотрудники Погранслужбы вправе производить осмотр, а в случае необходимости и досмотр транспортных средств и перевозимых на них грузов.

По информации Росстата, за первое полугодие 2019 года с туристическими целями в разные страны из России выехало 19 миллионов 891 тысяча россиян. Турция возглавила рейтинг самых популярных выездных направлений для туристов из России в первом полугодии 2019 года, а вторая по популярности страна – Абхазия.

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Теги:
КПП "Псоу", Россия, Абхазия


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