Аэропорт Сочи обслужил более 4,7 миллиона пассажиров с начала года

Самыми востребованными маршрутами по внутренним направлениям аэропорта стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Среди международных рейсов популярностью пользовались Стамбул, Ереван, Тель-Авив, Ташкент и Минск.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Международный аэропорт Сочи с января по сентябрь обслужил 4 миллиона 754 тысяч 163 пассажира, сообщается на сайте аэропорта.

Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в пресс-службе аэропорта Сочи.

"На внутренних направлениях услугами авиакомпаний воспользовались около 4 миллиона 500 тысяч путешественников (+7%), на международных – почти 234 тысячи путешественников (+16%). Количество самолетовылетов за отчетный период составило 17 тысяч 806 операций, что на 7% больше уровня января-августа 2018 года", - говорится в сообщении.

13 августа 2019 года аэропорт достиг годового максимума по суточному обслуживанию пассажиров. В этот день услугами Международного аэропорта Сочи на прилет и вылет воспользовались 33 тысячи 909 человек.

Объем обработанных грузов и почты за первые 8 месяцев текущего года составил 2 тысячи 200 тонн (+6%).

По информации Росстата, за первое полугодие 2019 года с туристическими целями в разные страны из России выехало 19 миллионов 891 тысяча россиян. Турция возглавила рейтинг самых популярных выездных направлений для туристов из России в первом полугодии 2019 года, а вторая по популярности страна - Абхазия, в которую за полгода выехало 1 миллион 852 тысячи россиян.

Сообщалось, что российский курортный сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал Гагру самым популярным курортом республики минувшего лета, однако по данным работающего в Абхазии консалтинга MaltsevaPro первой по популярности в 2019 году стала Пицунда.

При этом более пятисот человек этим летом посетили Абхазию по "Единому билету".

Также этим летом стало известно о планах по восстановлению сухумского аэропорта.

Работа по реанимированию сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора. Предполагается, что аэропорт после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

Восстановление Сухумского аэропорта будет проводиться за счет частных инвесторов, без государственного участия. Инвесторы отмечают, что на восстановление воздушной гавани может понадобиться до двух лет.

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