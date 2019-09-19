18:42 19 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.22
  • EUR70.94
Поиск
Встреча с Сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье

Отношения Южной Осетии и Грузии обсудят в следующем раунде Женевских переговоров

© Foto / МИД Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Женевские дискуссии (59)
128 0 0

Проведение очередного 49-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 8-9 октября.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Обострение отношений между Южной Осетией и Грузией после размещения грузинского блокпоста на границе двух стран будет находиться в центре дискуссии предстоящего раунда Женевских переговоров, сообщается на сайте МИД Абхазии.

Дипломаты обсудили подготовку очередного раунда Женевских дискуссий
© Sputnik / Владимир Федоренко
Двинянин о Женевских дискуссиях: позволяют Западу узнать об Абхазии

В ходе встречи министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с сопредседателями Женевских дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ – Тойво Клааром, Джихан Султаноглу и Рудольфом Михалка Кове выразил озабоченность ситуацией на границе Южной Осетии с Грузией.

В свою очередь спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар заверил участников встречи, что вопрос Южной Осетии будет находиться в центре внимания предстоящего раунда.

"Ситуации по линии контроля между Южной Осетией и Грузией вызывает тревогу, однако обе стороны нацелены на деэскалацию обстановки. Конечно, очень важно переходить от мирных заявлений к конкретным действиям, и мы готовы оказать необходимую помощь в решении данной проблемы", – отметила Джихан Султаноглу, представитель ООН на Международных Женевских дискуссиях. 

Кроме того, участники встречи, которая прошла накануне в МИД Абхазии, подробно обсудили вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, экологической безопасностью и другие актуальные вопросы предстоящего раунда Женевских дискуссий.

Читайте также:

 

Темы:
Женевские дискуссии (59)
Теги:
Женевские дискуссии, Абхазия, Грузия, Южная Осетия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Технофест: международный фестиваль авиации в Стамбуле
Владимир Путин подчеркнул важность взаимного обучения системы искусственного интеллекта и человека
Путин расказал о важности взаимного обучения системы искусственного интеллекта и человека
Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях
Мифы и факты о родинках
Соцсети
Sputnikabkhazia