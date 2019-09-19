Семь часов процесса: как прошло очередное слушание по иску Квициниа к ЦИК

Судебное слушание по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа, которым он оспаривает решение ЦИК об итогах выборов, началось в 11:00, заседание продлилось больше семи часов, но решение так и не было принято.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На слушание не явился истец Алхас Квициниа. Свидетель, председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, по ходатайству адвоката Инги Габилая, был переведен из свидетелей в ответчики.

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл заявила о своем желании привлечь ее к процессу. Омбудсмен мотивировала свое решение тем, что она "защищает права тысяч граждан", чьи голоса не были учтены ЦИК при подведении итогов выборов. Сама Асида Шакрыл не указала свой статус в деле и интересы какой из сторон она представляла бы. Этот вопрос она оставила на усмотрение суда.

Представитель ответчика Дмитрий Шамба и прокурор Елена Читанава усмотрели в участии омбудсмена нарушение со стороны самого же уполномоченного по правам человека. Шамба обратил внимание на статью об уполномоченном по правам человека, где говорится, что омбудсмен обязан направить органам государственной власти заключение, в котором говорится о нарушении прав человека. В ней должна быть рекомендация о восстановлении нарушенных прав. В случае, если орган госвласти в течение десяти дней не ответил уполномоченному по правам человека, то омбудсмен вправе обратиться в суд. Однако, по его словам, уполномоченный по правам человека обратилась в ЦИК не 12 сентября, как это говорится в обращении в суд, а 16 сентября и, не дождавшись ответа, обратилась в суд. Письмо носило формальный характер, заключил представитель ЦИК.

После того, как суд выслушал мнения сторон, он отказал уполномоченному по правам человека в участии в процессе.

Ходатайства от истца

Сторона истца ходатайствовала о приостановлении действия решения ЦИК об итогах выборов президента Абхазии, мотивировав свое заявление тем, что срок вступление президента в должность составляет 30 дней, а срок рассмотрения административного дела может растянуться на два месяца.

"Срок рассмотрения данного административного процесса составляет десять дней. Но существует еще право на кассационное обжалование до вступления решения суда в законную силу и срок рассмотрения кассационной жалобы на решение, не вступившее в законную силу, составляет порядка двух месяцев. Таким образом, административный спор может затянуться на срок, превышающий 30 дней. Вступление в должность президента может стать необратимым препятствием для исполнения решения по настоящему административному делу и фактически предрешает его исход", - заявил адвокат Гарегин Митин, представляющий сторону истца.

Он также отметил, что отказ в ходатайстве ставит под вопрос легитимность вступления в должность президента Абхазии, "что отрицательно отразится на международном авторитете Абхазии".

Представитель ЦИК Дмитрий Шамба ответил, что использовать авторитет Абхазии - политический аргумент, а не юридический.

"И если представитель предлагает говорить о политических аргументах, то лидеры стран, которые признают независимость Абхазии, уже поздравили избранного президента, поэтому давайте не будем политическими аспектами аргументировать свои ходатайства", - отметил Шамба.

Он также заметил, что ходатайство стороны истца имеет цель затянуть судебный процесс.

"Видимо, истцы понимают, что аргументация у них слабая. Поэтому прошу отказать в ходатайстве", – добавил Шамба.

Решение по ходатайству суд решил принять за закрытыми дверями. После 40-минутного совещания коллегия пришла к выводу в очередной раз отказать стороне истца в ходатайстве о приостановлении действия решения ЦИК по итогам выборов.

Письма ЦИК

За этим ходатайством со стороны представителей истца последовало еще одно. Адвокат Гарегин Митин попросил суд привлечь к делу обращения ЦИК в органы государственной власти Абхазии – в Парламент, Верховный суд и Конституционный суд. Ответы на эти обращения, по словам адвоката Митина, могли повлиять на принятие ЦИК оспариваемого решения.

"В целях правильного разрешения рассматриваемого административного дела, для установления конкретных обстоятельств, и возможного определения подлинного содержания законоположении, на которых данное решение основано, прошу истребовать у ЦИК переписку с органами государственной власти по вопросу подведения итогов повторного голосования на выборах президента Абхазии за период с 25 августа по 9 сентября 2019 года", - заявил Гаригин Митин.

Суд, совещаясь на месте, удовлетворил ходатайство истца.

Разночтения статей

После десяти минут перерыва, которые были выделены на ознакомление сторон с сутью переписки ЦИК с органами госвласти, суд перешел к рассмотрению содержания самого иска.

Представитель ЦИК Дмитрий Шамба возразил, что исковые требования не обоснованы ни по Конституции, ни по закону Абхазии "О выборах президента" и не подлежат удовлетворению. Он также заметил, что в подготовке и проведении выборов президента Абхазии в полной мере были соблюдены основные принципы избирательного права.

"Выборы президента были проведены в сроки, установленные Конституцией и конституционным законом Абхазии, все граждане Республики Абхазия, достигшие 18-летнего возраста, смогли воспользоваться правом выбирать президента Абхазии, то есть принцип всеобщности был соблюден. Всем избирателям были предоставлены равные возможности влиять на результаты выборов, то есть каждый избиратель был предоставлен один из вариантов голоса. Во всех избирательных участках было обеспечено возможность тайного голосования. Участие в выборах президента было свободным и добровольным, никто не оказывал давления. По крайней мере в ЦИК жалобы не поступали. Исходя из этого, можно считать, что основные принципы избирательного права были соблюдены", – сказал Шамба.

Он также заметил, что утверждение истца, что кандидат для победы на выборах должен получить больше половины голосов, противоречит с последующими требованиями истца.

"В первой части говорится, что необходимо суммировать голоса отданные за Квициниа, голоса отданные против всех кандидатов и количество недействительных бюллетеней. Во второй же части искового заявления про недействительные бюллетени забывается и делается заявление, что необходимо суммировать только голоса за второго кандидата и голоса против всех. При этом истец ссылается на международную практику, хотя не приводит ни одного примера", – отметил он.

Он добавил, что в 2004, 2005 и 2009 годах во время голосования избиратель также имел право проголосовать против всех, только тогда это делалось путем зачеркивания всех кандидатов. То есть отдельной строки "Против всех" тогда не было. И, тем не менее, по словам Шамба, эта строка может быть учтена только, если число проголосовавших "против всех", больше, чем число проголосовавших за кандидатов, взятых по отдельности.

"Голосование против всех, по сути, является признаком свободных выборов, и означает, что избиратель отказывает всем кандидатам в президенты, а не одному из них. В связи с тем, что избиратели, голосующие за одного кандидата и избиратели, голосующие против всех, выражают разное мнение, законодательство не дает право суммировать различные группы избирателей, выразивших различное мнение на выборах. "Против всех" учитывается и влечет за собой признание выборов не состоявшимися при повторном голосовании только лишь в том случае, если число избирателей, проголосовавших против всех больше, чем число избирателей, проголосовавших за одного из кандидатов", – изложил свои доводы Дмитрий Шамба.

Батал Табагуа, представляющий интересы истца, возразил ему, что статья 19 закона "О выборах" проистекает из статьи 18, в которой говорится, что при подсчете голосов должен учитываться принцип абсолютного большинства (более 50 % - прим.).

"18 статья говорит о том, что мы принижаем порог явки до 25 %, но основная мысль законодателя осталась – победитель должен получить большинство голосов, иначе теряется сама идея", – аргументировал Табагуа.

Показания Гогия

После трех часов процесса суд выслушал показания председателя Центризбиркома Тамаза Гогия, который по ходатайству стороны истца сегодня был переведен из свидетеля в ответчики.

Гогия рассказал суду, чем руководствовалась Центральная избирательная комиссия при решении принципа подсчета голосов. Он отметил, что после первого тура от журналистов поступали вопросы о порядке определения победителя второго тура. Он также подчеркнул, что член ЦИК, представлявший штаб Квициниа, убеждал его принять за основу подсчета голосов и определения победителя принцип простого большинства.

"Мною было заявлено, что принцип второго тура определяется просто. Это относительное или простое большинство, но с минимальным порогом явки – 25 %, – сказал Гогия. – После этого было огромное количество вопросов по 19 статье. Буквально на следующий день ко мне пришел один из членов ЦИК, представляющий штаб Квициниа, с требованием разъяснить подход порядок определения победителя. Он пытался мне объяснить, что победителя нужно определять не иначе, как абсолютным большинством. ЦИК предпринимал все меры, чтобы разъяснить эту ситуацию законным путем. Мы обращались и к другим специалистам, у которых есть опыт в этом деле. Но меня удивило то, что представители одного и того же штаба по разному подходят к рассмотрению 19 статьи. И почему штаб Квициниа до отзыва своего письма требовали именно такую формулу подсчета?".

Ответчик рассказал о том, что 29 августа направил письмо в Парламент с просьбой дать пояснение по 19 статье закона "О выборах" или внести в закон поправки.

"После мы попросили кандидатов обеих сторон изложить свои требования по подсчету голосов в письменном виде. Мы понимали, что ситуация в обществе неоднозначная. Для того, чтобы снять напряжение в обществе, мы пришли к обоюдно равному подходу в решении. Это не было просто просьбой или пожеланием. Это обоснованное юридическое письмо со ссылками на статьи, на действующее законодательство, международный опыт. Мы подтвердили свое решение 2 сентября. Наше решение было донесено до сторон. Если сторона истца знала о том, что это было неправильным решением, то кто мешал обратиться в суд, кто мешал отменить решение ЦИК еще до второго тура. Только после подведения итогов, как только определился победитель, к нам поступило письмо об отзыве первоначального письма (письмо от штаба Квициниа – ред.) ", – объяснил Гогия.

Cуд выслушал и показания свидетелей Руслана Пантия и Рустама Чагава, которые по сути подтвердили показания Тамаза Гогия.

Вопросы сторон

После допроса свидетелей стороны ожидали, что суд приступит к рассмотрению письменных доказательств. Но вместо этого суд дал возможность сторонам задать друг другу вопросы.

Под конец слушания, адвокат, представляющий интересы Рауля Хажимба выступила с ходатайством российского специалиста по избирательному Дениса Дворникова, который дал бы пояснение консультативного характера по закону "О выборах президента" и избирательному праву Абхазии. Суд удовлетворил ходатайство.

После более чем семичасового слушания, суд завершил свою работу. Следующее слушание назначили на пятницу 20 сентября.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Алхас Квициниа не согласен с оглашенными результатами, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября он обратился в Верховный суд.

В ходе заседания 17 сентября адвокат Квициниа выступила с ходатайством об отводе всего состава суда, заявив, что состав суда "с самого начала был сформирован с нарушениями".

Однако на следующий день Верховный суд отказал в отводе судей.

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