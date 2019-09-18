Юрист об инаугурации президента Абхазии: судебные разбирательства не влияют

Юрист Зарина Габеева рассказала о процедуре инаугурации президента Абхазии, о последующем формировании Кабинета Министров и о том, могут ли судебные разбирательства по решению ЦИК об итогах голосования повлиять на них.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Дата инаугурации президента Абхазии высчитывается с момента подписания итогового протокола Центризбиркомом, и судебные разбирательства по оспариванию решения ЦИК одной из сторон никак не влияют на эту процедуру, сказала юрист Зарина Габеева.

"Достаточно четко эту процедуру регулирует закон "О президенте Абхазии", в котором сказано, что при проведении повторного голосования глава государства официально вступает в должность на тридцатый день с момента официального объявления результатов голосования Центризбиркомом страны. В данном случае, закон не делает никаких отклонений в сторону судебного разбирательства", - отметила Габеева.

До инаугурации главы республики функции президента Абхазии выполняет действующий лидер страны. С момента принятия присяги избранным президентом правительство страны слагает свои полномочия перед ним и продолжает работу до формирования нового Кабинета Министров в статусе "исполняющего обязанности". Не позднее следующего дня после инаугурации глава государства обязан провести заседание Кабмина, где принимается заявление о сложении своих полномочий министрами.

Это заявление подписывается премьер-министром и передается избранному президенту страны. Президент не вправе отказать в сложении полномочий Кабинету Министров и поручает правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабмина. Вопрос о персональном составе правительства решается президентом после назначения премьер-министра.

"Премьер-министр в свою очередь представляет президенту предложения по персональному составу правительства. Глава страны может принять эти предложения или же назначить на эти должности другие кандидатуры", - отметила Габеева.

Закон также гласит, что правительство в статусе "и.о." может выполнять свои полномочия сроком не более трех месяцев.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766 голосов. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Алхас Квициниа не согласился с результатами и 11 сентября обратился в Верховный суд Абхазии с иском о признании незаконным решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов президента.

13 сентября Верховный суд провел предварительное слушание по иску бывшего кандидата к ЦИК, на нем также было заявлено ходатайство о приостановке решения ЦИК о результатах выборов, прошение было отклонено.

17 сентября представлявшая интересы истца адвокат Инга Габилая потребовала отвода всего состава суда, заявив, что состав суда "с самого начала был сформирован с нарушениями". Судьи, рассматривающие дело, заявили, что вопрос отвода состава суда может решить только председатель Верховного суда Манана Делба. Вопрос об отводе состава суда должен быть рассмотрен в течение суток.

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов. Дело в том, что 19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала различные толкования. В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре.

Решение определять победителя простым числом голосов было принято ЦИК после совещания с представителями обоих кандидатов - Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа.

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