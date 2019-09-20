МВД усилило меры безопасности в день проведения суда по иску Квициниа

СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. МВД Абхазии усилило охрану общественного порядка на время проведения судебного заседания по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа, сказали в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники милиции несут службу по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий", - прокомментировали в МВД.

В частности, усилена охрана здания Верховного суда, привлечен личный состав МВД, спецотряд особого назначения, госслужба охраны.

В пятницу 20 сентября в Верховном суде республики проходит очередное заседание по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа, который намерен оспорить решение ЦИК Абхазии по итогам выборов. У офиса оппозиционной партии "Амцахара", которой руководит Квициниа, собрались сторонники оппозиции, считающие решение ЦИК незаконным. У Администрации президента Абхазии собрались сторонники главы государства Рауля Хаджимба, считающие решение ЦИК законным.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Верховный суд проводит заседание по иску Квициниа к ЦИК>>

Алхас Квициниа не согласен с оглашенными результатами, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".