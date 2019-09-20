Верховный суд проводит заседание по иску Квициниа к ЦИК

В пятницу в Верховном суде Абхазии проходит третье заседание по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии республики.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. В Верховном суде Абхазии началось очередное слушание по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

Самого истца на заседании нет. Стороны ответчика и представитель заинтересованного лица явились с опозданием.

Адвокат ответчика Тея Чагунава, которая на вчерашнем заседании ходатайствовала о привлечении специалиста по избирательному праву, отозвала ходатайство, так как специалист не успел подготовить заключение. Отзыв ходатайства адвокат мотивировала тем, что сторона не хочет затягивать процесс.

Суд приступил к рассмотрению доказательств.

Вчера судьи заслушали ответчика и свидетелей, но к изучению письменных доказательств приступить не успели, хотя заседание длилось около семи часов.

Свидетель, председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, по ходатайству адвоката Инги Габилая в ходе вчерашнего заседания был переведен из свидетелей в ответчики.

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл заявила о своем желании привлечь ее к процессу, но суд ее просьбу не удовлетворил.

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В ходе сегодняшнего заседания должны быть изучены письменные доказательства.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Алхас Квициниа не согласен с оглашенными результатами, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

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