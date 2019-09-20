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Митинг у администрации президента в поддержку Рауля Хаджимба, 20 сентября 2019

Хаджимба обратился к сторонникам после решения Верховного суда по иску Квициниа

© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (257)
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Проигравший на президентских выборах кандидат Алхас Квициниа добивался в Верховном суде признания незаконным решения ЦИК о результатах выборов главы государства, но суд отклонил его иск.

СУХУМ, 20 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Рауль Хаджимба вышел к своим сторонникам, собравшимся у Администрации главы государства, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

"Верховный суд Абхазии признал законными итоги президентских выборов. Теперь нам предстоит оправдать ваше доверие, решать те проблемы, которые стоят перед нашим государством. У нас много проблем, но при поддержке народа нужно создать условия, которые позволят стране идти вперед", - добавил он.

Журналисты перед началом заседания Верховного суда, 17 сентября 2019
© Sputnik
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Рауль Хаджимба отметил, что приложит все усилия для того, чтобы улучшить жизнь граждан Абхазии.

Верховный суд в пятницу отказался удовлетворить иск Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии.

Сторона защиты заявила, что подаст жалобу на решение Верховного суда Абхазии. 

Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября, по данным Центризбиркома, по итогам выборов Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (257)
Теги:
Верховный Суд Абхазии, выборы


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