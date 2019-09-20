Хаджимба обратился к сторонникам после решения Верховного суда по иску Квициниа

СУХУМ, 20 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Рауль Хаджимба вышел к своим сторонникам, собравшимся у Администрации главы государства, передает корреспондент Sputnik Абхазия.
"Верховный суд Абхазии признал законными итоги президентских выборов. Теперь нам предстоит оправдать ваше доверие, решать те проблемы, которые стоят перед нашим государством. У нас много проблем, но при поддержке народа нужно создать условия, которые позволят стране идти вперед", - добавил он.
Рауль Хаджимба отметил, что приложит все усилия для того, чтобы улучшить жизнь граждан Абхазии.
Верховный суд в пятницу отказался удовлетворить иск Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии.
Сторона защиты заявила, что подаст жалобу на решение Верховного суда Абхазии.
Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября, по данным Центризбиркома, по итогам выборов Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.
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