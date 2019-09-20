20:01 20 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.85
  • EUR70.60
Поиск
Журналисты во время заседания Верховного суда, 20 сентября 2019

Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск Алхаса Квициниа к ЦИК

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (257)
195310

В пятницу в Верховном суде Абхазии прошло третье заседание по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии республики.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Верховный суд Абхазии отказал в иске Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах президентских выборов, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

Адвокат истца Инга Габилая заявила журналистам, что они обжалуют решение Верховного суда.

Журналисты перед началом заседания Верховного суда, 17 сентября 2019
© Sputnik
Юрист об иске Алхаса Квициниа: президиум Верховного суда может поставить точку

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.  

Однако Квициниа не согласился с результатами подсчетов ЦИК, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября он подал иск в Верховный суд.

Читайте также:

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (257)
Теги:
ЦИК Абхазии, выборы президента Абхазии, Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа, Верховный Суд Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Райская жизнь: Корнские острова в Никарагуа
Осеннее обострение: США отрабатывают ракетные удары по Калининграду
Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях
Мифы и факты о родинках
Соцсети
Sputnikabkhazia