Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск Алхаса Квициниа к ЦИК

В пятницу в Верховном суде Абхазии прошло третье заседание по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии республики.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Верховный суд Абхазии отказал в иске Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах президентских выборов, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

Адвокат истца Инга Габилая заявила журналистам, что они обжалуют решение Верховного суда.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. Его оппонент Квициниа – 46,17% голосов.

Однако Квициниа не согласился с результатами подсчетов ЦИК, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября он подал иск в Верховный суд.

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