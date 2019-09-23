Министр обороны, кормивший солдат со своего огорода: памяти Владимира Миканба

Политическому и общественному деятелю, бывшему министру обороны и председателю Федерации футбола Абхазии Владимиру Миканба исполнилось бы 88 лет.

Владимир Миканба родился 23 сентября 1931 года в Новом Афоне. Чем он запомнился на посту мэра Сухума и как "выкручивался", будучи министром обороны в тяжелые послевоенные годы, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Sputnik, Бадрак Авидзба

© Фото : из архива семьи Миканба Владимир Миканба

В 1960 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-механик и прошел курс военной подготовки на военной кафедре с присвоением звания лейтенанта.

В 1960 году начал работать в Сухумском автотранспортном предприятии, где в течение небольшого времени прошел путь до главного инженера. В 1975 году Владимир Миканба был назначен заведующим промышленно-транспортным отделом Сухумского горкома партии. Вскоре он избирается председателем исполкома Сухумского городского Совета народных депутатов.

"Он очень любил Сухум, в период его работы мэром он очень много строил. При нем строился Русский театр драмы, Детская больница, тротуарные плитки в городе начали укладывать также при нем. После войны, когда он был министром обороны, благодаря ему открылось военное училище. Елки, которые сейчас растут у Кабинета Министров, привез муж. Он был прекрасным семьянином, вырастил двоих сыновей", — сказала супруга Владимира Миканба, Ада Миканба.

Во время войны, вспоминает супруга Владимира Миканба, он находился на линии фронта.

"Он решил во время войны десять дней побыть в Эшере и сам посмотреть ситуацию на линии фронта. Когда его увидели, все, конечно, были удивлены", — сказала Ада Миканба.

Хозяйственный министр обороны

В тяжелый послевоенный период, когда Владимир Миканба был назначен министром обороны, для нужд армии он создал хозяйство.

© Фото : из архива семьи Миканба Владимир Миканба

"Об этом мало кто знает, но для того чтобы обеспечить солдат пищей, он создал хозяйство. Совместно с ребятами они растили скотину, выращивали овощи на огороде, чтобы прокормить солдат. Он летом, когда фундук еще не вырос, заранее давал деньги. Потом выращенный фундук забирал, продавал, чтобы своим заместителям купить служебные автомобили", — вспоминает его супруга.

Кроме того, будучи министром обороны, Владимир Миканба закупал материалы, чтобы сшить форму для солдат, так как купить готовую одежду было затратно.

"Владимир Тачевич был удивительно светлым и добрым человеком. В предвоенный, военный и послевоенный период нам, депутатам Верховного Совета, часто приходилось общаться с ним, и у него со всей абхазской фракцией были очень доверительные отношения. В послевоенный период, когда некоторое время я работала министром информации и печати, он очень поддерживал нашу деятельность и способствовал созданию положительного имиджа Абхазии в России. В то же время он мог быть очень принципиальным, когда дело касалось интересов абхазского народа. Это был настоящий патриот. И очень жаль, что он так рано ушел из жизни, он мог бы еще много хорошего сделать для Родины", — уверена член Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.

© Фото : из архива семьи Миканба Владимир Миканба

Владимир Миканба с 1985 по 1989 год был министром местной промышленности Абхазской АССР и первым заместителем председателя Совета Министров Абхазской АССР. Он принимал активное участие в национально-освободительном движении абхазского народа в 1989-1992 годах.

"Он оставил заметный след в истории нашего государства, работал на различных должностях, был мэром столицы, где наиболее ярко проявились его организаторские способности. Владимир Миканба был министром местной промышленности, также первым заместителем председателя Совета министров Абхазской АССР. После войны он был заместителем председателя Кабинета Министров, министром обороны", — сказал бывший премьер-министр Абхазии Вячеслав Цугба.

Вячеслав Цугба отметил, что где бы ни работал Владимир Миканба, его отличал ответственный подход к делу.

"Он всегда выполнял все поручения с достоинством. Более того, он был общественным деятелем. Неоднократно он избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР, также был бессменным руководителем Федерации футбола Абхазии. Это при нем Сухумское "Динамо" участвовало в Чемпионате СССР", — добавил Цугба.

Помимо этих качеств, он был хорошим семьянином, у него замечательная семья и дети, Владимир умел дружить и ценил дружбу, подытожил Цугба.

В первые дни Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов грузинские гвардейцы пытались его арестовать, однако ему удалось перебраться в Гудауту.

После войны Владимир Миканба был заместителем Главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии. В июне 1996 года, оставаясь вице-премьером правительства Абхазии, он был назначен министром обороны Абхазии. Под его руководством успешно прошла майская операция в 1998 году в Галском районе и антитеррористическая операция в октябре 2001 года в Кодорском ущелье.

Владимир Миканба умер в 2010 году. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени посмертно.

Читайте также: