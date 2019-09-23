Первый этнографический хор Абхазии: как создавался культурный очаг

23 сентября 1914 года состоялся первый концерт хора, исполнявшего абхазские народные песни под руководством Дзуку Лолуа. Традиции массового песнопения позволили впервые в истории Абхазии создать из лучших певцов страны хоровой коллектив из 80 человек.

Сведений о том, в каком месте Сухума состоялся первый концерт этнографического хора Абхазии не сохранилось, однако это событие стало знаковым для культурной жизни в Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Создание хора



Создателем первого этнографического хора Абхазии стал родившийся в западной Грузии Дзуку Лолуа. В 1891 году он прошел курсы духовного пения, затем его отправляют в Кутаиси, в Духовное училище, и пророчили в священники. Однако духовная карьера его мало привлекала. В 1897 году Дзуку Лолуа организовал хор народной песни, в репертуар которого наряду с народными вошли и песни революционного содержания.

Включение в репертуар песен о революции обернулось для Лолуа арестом. Отсидев год, он вышел на свободу и в 1903 году приехал в Сухум с целью создать народный хор. Его стремление поддержали общественные деятели республики.

"Для участия в хоре было отобрано 80 человек. Это были учителя, мастеровые, портовые рабочие, учащиеся. Репетиции проходили каждый вечер и, чувствуя редкостный талант своего руководителя, участники хора прониклись к нему особым уважением", - отмечает в книге "Музыка и жизнь" музыковед Аида Ашхаруа.

Известный писатель и драматург Михаил Лакербай в своей книге "Очерки истории театрального искусства" рассказывает о первом народном хоре, выступавшем в Сухуме в 1914 году под руководством хормейстера Дзуку Лолуа.

"В репертуар хора входили инсценировки, сценически оформленные народные абхазские песни, в которых Лакербай видел прообраз "первых абхазских театральных представлений", - пишет Лакербай.

В книге искусствоведа Инны Хашба "Исследования и материалы. Из научного наследия" говорится, что создание первого хора в Сухуме способствовало развитию хорового творчества в других районах Абхазии.

"Еще до установления советской власти был организован абхазо-грузинский хор под управлением знатока народного творчества Дзуку Лолуа, который послужил стимулирующим началом для возникновения народных хоров в других городах и селах Абхазии. Так, в августе 1919 года в Очамчыре был организован хор под управлением одного из лучших участников абхазо-грузинского хора Кирилла Пачкория, при клубе Совпрофа Абхазии в Сухуми существовал хор", - отмечала Хашба.

С установлением советской власти хоровые кружки были организованы во всех районах республики. 5 декабря 1923 года на совещании Наркомпроса Абхазии обсуждался вопрос об организации и комплектовании национального народного хора. Было решено привлечь к участию в хоре знатоков народной песни из деревни.

Прообраз ансамбля песни и танца

По словам пианистки, Народной артистки Абхазии Аллы Отырба, первый этнографический хор Абхазии не просто выступал по случаю какого-то праздника, а репетировал на регулярной основе и выступал с концертами.

"Хоровое пение в Абхазии всегда было популярным, люди собирались по какому-то поводу и исполняли песни. Этнографический хор стал прообразом нашего будущего ансамбля народной песни и танца", - отметила она.

Народные песни в исполнении первого этнографического хора Абхазии сопровождались либо какими-то инсценировками, либо переходили в пляс, сказала Отырба.

"Песню иллюстрировали каким-то драматургическим действием. Впоследствии это делалось даже с привлечением режиссера", - заметила музыкант.

В 1930 году с созданием Абхазского музыкального техникума было положено начало профессиональному музыкальному образованию. Многие из тех, кто поступил в техникум, уже участвовали в хоре.

"Это было важно, потому что уже потом народные песни исполняли люди, получившие профессиональное музыкальное образование", - подчеркнула Алла Отырба.

Начиная с 1930 по 1939 годы, первый абхазский хор входил в этнографический сектор Абхазского музыкального техникума.

Читайте также: