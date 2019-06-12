Песни на родном: как популяризовать абхазский через искусство

Первый сольный концерт Саиды Габния "Мир прекрасен" пройдет в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 14 июня в 19:00. В преддверии этого события в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Поддержать родной язык

Музыкант, автор-исполнитель Саида Габния, которая исполняет песни на родном абхазском языке, на пресс-конференции в Sputnik отметила, что каждый должен стараться, для развития абхазского язык.

"Я пишу песни на родном абхазском языке и очень рада, если могу сделать свой маленький вклад в развитие нашего языка, потому что мне кажется, что это важно. В большинстве своих выступлений я исполняю абхазские песни", - отметила певица.

Саида Габния на сцене с шести лет, путь на большую сцену начинался вместе с педагогами Анжелой Хинтба, Олегом Габузовым и Ларисой Чанба.

"У нас был эстрадный кружок, в который я ходила, тогда я исполняла песни своих педагогов. Также на различных конкурсах пела песни Омара Сангулия", - сказала исполнительница.

Музыковед, преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Асида Царгуш отметила, что в настоящее время глобализации, стирания границ и тотального интернета вопрос сохранения языка очень важен.

"Для Абхазии также это одна из проблем, и, отвечая на вопрос, может ли песня помочь сохранению языка, отвечу - да. Во-первых, речь идет о том, что песня - это одна из самых древнейших и вместе с тем самых простейших музыкальных форм. То есть она сама по себе достаточно простая и доступная для широкой публики. Когда же речь идет о песне на родном языке, даже к тем, кто не является носителем языка, в силу того что песня им нравится и трогает их эмоциональные струны, она проще находит путь к сердцу", - подчеркнула музыковед.

© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Царгуш

С помощью песни на родном языке однозначно можно приобщить к абхазскому и привить любовь к нему.

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Музыкант, продюсер, автор песен Анри Гумба заметил, что молодежь сейчас больше тянется к современной музыке, и молодые больше хотят исполнять ее.

"Но при этом в работе я сталкиваюсь с тем, когда приходят молодые люди, даже школьники, которые говорят о том, что хотят переделать какую-то нашу старую песню именно под современное звучание. То есть к этим песням все-таки есть интерес, и это можно делать. Конечно, у нас мало студий, есть технические сложности, но у нас есть проекты, в которых старые абхазские песни будут звучать современно в исполнении молодежи", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анри Гумба

Первый сольный концерт

Певица Саида Габния отметила, что каждый исполнитель мечтает о своем сольном концерте. Концерт артистки "Мир прекрасен" пройдет в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 14 июня в 19:00.

"Мы представим публике в основном абхазские песни из моего первого сольного альбома. В концерте примут участие гости, это гитаристы школы искусств имени Ковача, а также студент Сухумского музыкального училища Валерий Барганджия, певцы Нарсоу Абухба и Автандил Конджария. Программа будет интересна для любого слушателя, не только для абхазов, но и, к примеру, для отдыхающих", - рассказала Габния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Саида дарит билеты на ее концерт подопечным фонда "Киараз"

В концерте прозвучат 15 песен, из которых 10 сочинила Саида Габния. В конце пресс-конференции, певица вручила билеты на концерт детям, подопечным благотворительной организации "Киараз". С одной из них Камиллой Квирнадзе Саида Габния исполнит песню "Сыпсадгьыл".