СУХУМ, 24 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодный благотворительный концерт в Пицундском храме собрал более 200 тысяч рублей, сказала в интервью Sputnik директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Концерт прошел очень хорошо, людей было больше чем в прошлом году на юбилейном концерте. Коммерческие компании еще перечисляют средства, полный отчет о собранных деньгах мы сможем дать к концу недели. Но наши надежды, связанные с благотворительным концертом, уже оправдались", - добавила она.

Все вырученные от концерта средства пойдут на лечение подопечной Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Олеси Кварчелия. На ее лечение необходимо порядка 300 тысяч рублей.

В ежегодном благотворительном концерте классической музыки в Пицундском храме приняли участие десять артистов, классических музыкантов Абхазии.

За шесть лет проведения благотворительных концертов было собрано более двух миллионов рублей, средства были направлены на оплату 12 курсов лечения тяжелобольных детей – подопечных фонда "Ашана".

Организатор мероприятия – учредитель Фонда СКИ Азамат Багателия.

Информационное агентство Sputnik Абхазия – информационный партнер ежегодного благотворительного концерта классической музыки.

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