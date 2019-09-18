Черкезия о благотворительном концерте в Пицундском храме: выступаем с комом в горле

Солистка Абхазской государственной филармонии и Камерного оркестра Республики Абхазия Нана Черкезия в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала, почему абхазские артисты считают своим долгом участие в ежегодном благотворительном концерте в Пицундском храме.

В преддверии ежегодного благотворительного концерта в Пицундском храме, организатор мероприятия и его участники в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали о деталях предстоящего события.

Ежегодный благотворительный концерт классической музыки состоится в Пицундском храме 23 сентября. Солистка Абхазской государственной филармонии и Камерного оркестра Абхазии Нана Черкезия – одна из участниц благотворительного концерта в Пицунде.

"Конечно, мы очень переживаем за результат. Мы хотим, чтобы было побольше собрано средств. Тут совсем другие эмоции, потому что, выходя на сцену, все знают, что это делается для того, чтобы спасти жизнь ребенку. Поэтому все переживают, и это происходит с особым трепетом, можно сказать, с комом в горле. Артистов не приходится упрашивать, когда предлагаешь им спеть на благотворительном концерте. Это даже не обсуждается. Все считают это долгом", - сказала Черкезия в пресс-центре Sputnik Абхазия .

Артисты никогда не отказываются выступить на благотворительном концерте, так как все понимают его важность, заметила Черкезия.

Проект по проведению благотворительных концертов в Пицундском храме появился в начале 2014 года. Все вырученные от концерта средства пойдут на лечение подопечной Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Олеси Кварчелия.

Помимо благотворительного концерта, который начнется в 20:00, в Пицундском храме в 19:00 откроется выставка-продажа картин абхазских художников. Вырученные средства также пойдут на лечение подопечной фонда "Ашана".

Информационное агентство Sputnik Абхазия – информационный партнер ежегодного благотворительного концерта классической музыки.

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