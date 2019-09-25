Пингвин-философ без пера и книги: история скульптуры на набережной Сухума

Скульптура пингвина-философа пользуется большой популярностью как среди жителей Сухума, так и гостей республики, однако около года назад вандалы украли у пингвина некоторые вещи.

Американский писатель, лауреат Нобелевской премии мира Уильям Фолкнер родился 25 сентября 1897 года. Он никогда не приезжал в Абхазию и не писал о республике в своих произведениях, но здесь его знают, в том числе и благодаря скульптуре пингвина-философа, которая стоит на набережной Сухума.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Достопримечательность Сухума

В 2012 году на набережной столицы Абхазии появилась скульптура пингвина-философа, который держал перо, а на лежащей перед ним открытой книге было написано изречение американского писателя Уильяма Фолкнера: "Жизнь – это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми".

Автор работы – известный абхазский скульптор Архип Лабахуа. Над идеей создания пингвина-философа он думал около полугода, на воплощение задумки понадобился месяц. На установку понадобилось два дня.

"В самом начале, когда я придумал этот образ, думал над тем, что будет книжка, чернильница и не хотел ничего писать. Мне казалось, что и так все понятно, каждый может придумать свою благообразную формулу. Но потом, мне случайно попалась на глаза фраза Уильяма Фолкнера, я подумал, что она, в принципе, подходит", - рассказал скульптор.

Изречение Фолкнера написано также по периметру стола, который стоит перед скульптурой пингвина, на английском и на русском, а в книжке у пингвина был перевод фразы на абхазский язык.

Архип Лабахуа рассказал, почему решил создать именно образ пингвина-философа.

© Foto / Архип Лабахуа Пингвин в миниатюре

"Пингвин – вторая скульптура после Чика (персонаж писателя Фазиля Искандер — ред.), и перед этим я долго думал над тем, что не хватает интернационального духа в городе. Пришла мысль создать фантасмагоричный образ иностранного путешественника", — поделился Архип Лабахуа.

Скульптор посчитал скучным просто создать образ человека и начал искать подходящий персонаж среди животных, в котором гармоничнее всего отражались бы человеческие качества.

Вандализм на набережной

Около года назад вандалы украли у пингвина книгу, сломали бронзовое перо и чернильницу. Автор работы Архип Лабахуа планирует придать скульптуре первозданный вид, так как он уже стал частью Сухума и оставлять его в таком виде нельзя.

"Восстановить книжку не так сложно, перо чуть сложнее, потому что это бронзовое литье, и у нас нет сварщика, который работает с бронзой. Его нужно привозить откуда-то либо самому научиться, но нужны специальные электроды для бронзы", - говорит скульптор.

Несмотря на то, что пингвин-философ и сейчас хорош, но дополнительные детали придавали ему изюминку, подчеркнул Архип Лабахуа.

© Sputnik Томас Тхайцук Пингвин-философ. Работа Архипа Лабахуа

"Чернильницу я восстановил, перо и книжку еще предстоит сделать, и я думаю, что в ближайшее время удастся это сделать. Кстати, у меня уже есть заготовка под эту книжку, это мраморная плашка, надо написать фразу на абхазском и форму листов придать", - сказал скульптор.

Архип Лабахуа с сожалением отмечает, что вандализм происходит везде и всегда. Кроме того, он рассказал, что недавно стал выпускать бронзовые копии своих скульптура в миниатюре (подарочные скульптуры – ред.). Скульптура пингвина-философа достигает длины всего 13 сантиметров.

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