Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 сентября

В четверг 26 сентября в республике дневная температура воздуха поднимется до +22°С +27°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. В четверг 26 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь, местами дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11°С +16°С, днем +19°С +24°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.