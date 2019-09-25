Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 сентября

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. В четверг 26 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь, местами дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С +16°С, днем +19°С +24°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.