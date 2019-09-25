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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 сентября

© Foto/ Yash Dengre
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (215)
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В четверг 26 сентября в республике дневная температура воздуха поднимется до +22°С +27°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. В четверг 26 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь, местами дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +11°С +16°С, днем +19°С +24°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (215)
Теги:
погода в Абхазии


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