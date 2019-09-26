Столица празднует: как отметят День освобождения Сухума

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. День освобождения Сухума отмечается 27 сентября. К этой дате администрация города подготовила культурные и спортивные мероприятия.
27 сентября в 10:00 состоится возложение цветов к мемориалу в парке Славы. В 11:30 на Гумистинском мосту откроют мемориальные доски добровольцам Отечественной войны.
В Абхазской государственной филармонии в 16:00 пройдет праздничный концерт с участием певцов абхазской эстрады, а также местных творческих коллективов.
В 16:00 на набережной Махаджиров откроется выставка и плэнер, посвященные Дню освобождения города. А в 17:00 у Колоннады начнутся соревнования по брейк-дансу. А в 18:30 на набережной Махаджиров стартует шествие с флагами.
В эти дни в столице также проходят спортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии. С 26 по 28 сентября в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр проходят международные соревнования по самбо "Кубок Победы". А с 27 сентября по 2 октября во Дворце спорта имени Багапш пройдет XXIII международный турнир по волейболу "Кубок Победы и Независимости Абхазии". А 29 сентября в селе Адзюбжа Очамчырского района состоится открытый турнир по стендовой стрельбе.
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