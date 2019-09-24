Тарба рассказала, как принять участие в "Бессмертном полку" в День Независимости Абхазии

О том, как в этом году организована акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы и Независимости Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала организатор памятного шествия Лариса Тарба.

Организатором акции выступает "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов", возглавляет которую участница Отечественной войны народа Абхазии Лариса Тарба.

"Мысль о проведении "Бессмертного полка" пришла потому, что мы считаем, что нельзя забывать ветеранов, мы обязаны чтить людей, которые принесли нам свободу и независимость и напоминать нашей молодежи, какой ценой добыта эта победа. Мы увидели, что участниками этой акции стали многие молодые люди, студенты, родственники погибших. Они несут портреты со слезами на глазах, каждый считает, что их близкий человек – герой. С каждым годом я замечаю, что участников этой акции становится все больше и больше. Также мы замечаем, что примыкают к этому движению родственники бойцов, которые умерли уже после войны. Я считаю это правильно, потому что не только тот герой, кто погиб за освобождение нашей Родины, но и тот, кто все силы приложил, потерял здоровье во время войны", - отметила Тарба.

Родственники скончавшихся ветеранов Отечественной войны могут изготовить их портреты и примкнуть к акции.

"С самого начала мы сами делали все 2500 рамок и портретов и все это происходило у нас в офисе. Мы с этим справились, хотя было очень тяжело – нужно было не только изготовить портреты, но выслушать каждого родственника, с каждым пообщаться, что было очень тяжело. После этого мы провели одну акцию в Сухуме, а затем распределили по городам проживания бойцов. В каждом городе в отделах народного образования находятся сегодня портреты. Родственники могут обратиться в администрацию города, и там будут улажены все вопросы. Мы решили, что в неюбилейные даты Дня Победы это очень удобно", - считает Тарба.

Организатор "Бессмертного полка" обратилась к организаторам акций в районах с просьбой привлекать как можно больше учащихся к участию в шествии.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.

В этом году 30 сентября акция пройдет в Сухуме, Пицунде, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале, 29 сентября - в Новом Афоне, 6 октября - в Гагре.

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