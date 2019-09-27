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Консульский пункт Посольства России в Гагре закроется

© Sputnik
В Абхазии
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Гагрский консульский пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Консульский пункт Посольства России в Гагре закрывается 27 сентября, сообщает на своей странице в Facebook Посольство России в Абхазии.

"Традиционно пункт вновь заработает перед началом курортного сезона в следующем году", - говорится в сообщении.

Гагрский консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года. Пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.

Одна из основных функций консульского отдела при Посольстве – выдача и замена российских загранпаспортов, а также оказание помощи российским туристам.

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