Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии репатриантов почтили в Сухуме

Всего в годы Отечественной войны народа Абхазии погибло десять репатриантов, приехавших на защиту исторической родины из Турции и Батума.

СУХУМ, 27 сентября – Sputnik, Айнар Читанава. Вечер памяти репатриантов, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, прошел в Сухуме в Государственной республиканской библиотеке для молодежи 26 сентября.

По словам заместителя министра по репатриации Джамбула Инджгия, всего в Отечественной войне народа Абхазии погибло десять репатриантов: восемь из них из Турции, двое – из Батума.

Он отметил, что многие из числа репатриантов до этого никогда не бывали на своей исторической родине.

"Когда началась война в Абхазии, многие наши соотечественники из Турции, Сирии, Иордании и Батума встали с оружием в руках. В абхазской пословице говорится, что геройство способно переплывать моря. В этом мы и убедились во время Отечественной войны 1992-1993 годов. В XIX веке наш народ пережил махаджирство. В начале XX века репатрианты были в числе борцов, противостоявших грузинским меньшивикам в Абхазии. Так что история в каком-то смысле повторяется. И в 1992 году они не остались в стороне и встали на защиту исторической родины. Они знали, что идут на смерть, в особенности перед Мартовским наступлением. Поэтому многие из них оставляли завещание, чтобы в случае гибели их тела предали земле в Абхазии", - сказал Инджгия.

Директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник рассказала, что подписанные репатриантами завещания хранятся в выставочном зале библиотеки для молодежи. Она отметила, что вечер памяти погибших репатриантов впервые был проведен 25 лет назад. В этом году в канун праздника Победы руководство библиотеки решило помянуть героев снова.

"Прошло 26 лет со дня окончания войны в Абхазии. За это время в жизни страны произошло много хорошего и плохого, но память о героях будет жить во все времена", - добавила Еник.

Ученики городских школ ознакомили собравшихся с биографиями героев, учащиеся Сухумского лицея-интерната имени К. Ф. Дзидзария зачитали стихотворения абхазских поэтов, посвященные защитникам Отечества.

Вечер памяти также посетили ветераны Отечественной войны народа Абхазии.

На встрече также говорилось о романе про войну в Абхазии, написанном ее участником Бекиром Ашуба. На абхазский язык произведение перевел другой ветеран Отечественной войны, общественный деятель Октай Чкотуа.

Вечер памяти десятерых репатриантов, сложивших головы в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993 годов, прошел в Сухуме. Мероприятие было организовано коллективом библиотеки.

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