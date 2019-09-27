Найти место для первого танка: как "живет" военный трофей Абхазской армии

Отбитый у противника танк был первой трофейной боевой машиной, поэтому логичным стал и его позывной "01". Т55-М был удачлив, за все время Отечественной войны 1992-1993 годов никто из членов экипажа не погиб.

Первым трофейным танком, который абхазские бойцы отбили у противника на Красном мосту в Сухуме, стал Т55-М. Это произошло в первые дни Отечественной войны народа Абхазии. Группа энтузиастов, среди которых были и те, кто воевал на этом танке, полтора года назад решили реанимировать боевую машину, которая медленно покрывалась ржавчиной в бывшей танковой части.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В парадном строю

На то, чтобы привести "01" в рабочее состояние, энтузиастам понадобилось полгода. Группе во главе с Алхасом Тания, который служил в танковой части, расформированной в 2009 году, пришлось восстанавливать "ветерана" войны что называется по крупицам, запчасти искали по всей Абхазии.

"Для нас это было, конечно, очень важно, мы смогли сделать то, к чему стремились столько времени. Мы все поздравляли друг друга, когда звук мотора зазвучал спустя столько лет, для нас это не просто танк, а часть нашей истории, которую нужно сохранить", — не сдерживал эмоций Алхас Тания.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Первый танк абхазской армии

Главной задумкой было, во-первых, чтобы танк смог принять участие в праздновании 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, который отмечался в 2018 году, и, во-вторых, чтобы после восстановления первого трофейного танка он стоял не на задворках, а рядом с Красным мостом, где его отбили у грузинских захватчиков.

Если с первой задумкой все получилось как нельзя лучше, (отремонтированный и вновь покрашенный "01" принял участие в Параде Победы на площади Свободы в Сухуме – ред.), то со второй возникли сложности.

Не на пьедестале

Решив узнать о судьбе "01" мы позвонили идейному вдохновителю его восстановления Алхасу Тания, который сообщил, что танк сейчас стоит во дворе командно-разведывательного центра Минобороны страны.

С того момента, как боевая машина приняла участие в Параде Победы, она стоит здесь рядом с другой тяжелой техникой, но, как говорят офицеры части, этот экземпляр самый ценный.

Первый трофей, как и другие боевые машины, стоит под открытым небом. Рядом стоят деревянные столбы, планируют накрыть технику брезентом, чтобы осадки не портили их. "Ноль первого" я бы не сразу узнал, если бы не цифры на башне танка, у него уже нет парадного вида, краска оказалась некачественной, она выцвела.

Алхас Тания говорит, что машина все еще на ходу, только нужно заправить горючим и залить воду в радиатор.

"Многие не верили, что мы сможем вывести на парад танк, потому что много чего не хватало, но ребята встали рядом и собрали машину. Я хочу поблагодарить Аслана Анкваб, Беслана Накопия, Аляса Ванача и, конечно, наших ребят из командно-разведывательного центра Минобороны", - говорит Алхас Тания.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Первый танк абхазской армии

По его словам, пока не удается найти свободное место рядом с Красным мостом, обращались в администрацию города, однако решить вопрос не удалось, но от этой идеи энтузиасты не отказываются.

"Здесь, где сейчас стоит танк, его никто не видит, это историческая машина, о которой должны знать все. Сейчас о нем знают только те, кто здесь служит и ветераны войны, если сейчас выйти на улицу и спросить, что это за танк, уверен, что многие не знают. Конечно, душа болит, хочется, чтобы он стоял там, где его взяли, у Красного моста, потому что это символ Победы, для меня этот танк герой, потому что он прошел всю войну", - отметил он.

Алхас Тания заметил, что, несмотря на свой "немолодой возраст" Т55-М при необходимости может принимать участие в боях, и выразил надежду, что ему не придется этого делать.

Он говорит, что время от времени ребята приходят в часть, смотрят за состоянием первого трофейного танка "01".

Решение об установлении памятников принимает Государственная комиссия по монументальному искусству при Кабинете Министров Абхазии. В управлении по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабмина сообщили, что обращений в комиссию с просьбой об установлении танка "01" в качестве памятника у Красного моста не было.

При этом отмечается, что будет разрабатываться проект закона в области нормативно-правового регулирования единого порядка при сооружении, установке, а также в целях обеспечения сохранности мемориальных сооружений, памятников, стел, обелисков и других памятных знаков, порядка принятия решений о возведении их на территории Абхазии. В связи с этим было принято решение приостановить рассмотрение новых обращений об установлении памятников.

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