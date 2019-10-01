Президент Абхазии встретился с депутатами Сирийской Арабской Республики

СУХУМ, 1 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией депутатов Парламента Сирийской Арабской Республики в Сухуме 1 октября.
Глава государства поблагодарил парламентариев за визит в Абхазию в честь празднования Дня Победы и Независимости и отметил важность сотрудничества двух государств.
"После нашего недавнего визита в Сирию мы не раз лично обсуждали с президентом России вопросы сотрудничества Сирии и Абхазии в сфере экономики. Я уверен, что если мы будем развивать трехсторонние отношения в том же русле, то укрепим сотрудничество наших государств. Я желаю сирийскому народу мирной жизни и уверен, что они одержат победу в борьбе за свободу. С нашей стороны мы готовы оказывать поддержку", - отметил президент Абхазии.
Депутат Народного Собрания Сирии Джансет Казанба поздравила народ Абхазии с прошедшим праздником и подчеркнула, что Абхазия для Сирии - мост, открывающий перспективы для сотрудничества с другими странами.
"Кроме того, мы встречались с репатриантами из Сирии, которые переехали жить в Абхазию. Мы услышали от них теплые слова о том, как здесь их встретили и какую помощь оказывают", - добавила она.
Стороны также обсудили перспективу открытия посольства Сирии в Абхазии.
В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.
29 мая 2018 года Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.
Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.
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