Сирия - Абхазия: год со дня признания

О том, как развиваются отношения Сирийской Арабской Республики и Республики Абхазия, в каких сферах стороны тесно сотрудничают и чего уже удалось достичь, в годовщину взаимного признания независимости государств читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Взаимное признание и первые шаги сотрудничества

Ровно год назад Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений.

Официальному заявлению сторон предшествовала трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии, которая прошла в Дамаске. Послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что взаимному признанию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Абхазии, Посольства республики в России и других ведомств.

"Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц, были установлены тесные контакты. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни", - добавил он.

Уже 29 мая Министерство иностранных дел Грузии объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией.

По словам помощника министра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба, сирийское признание стало неожиданным для многих, но только не для абхазских дипломатов.

"На протяжении нескольких последних лет по линии внешнеполитического ведомства, а также по линии других смежных структур проводилась достаточно активная, интенсивная работа, направленная на создание условий для прямых контактов с представителями сирийского руководства. У нас проходили встречи глав внешнеполитических ведомств с послом в Москве, встречи на других уровнях, шло сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой в гуманитарной сфере. В совокупности все эти меры привели к тому, что мы сегодня можем говорить о том, что между нашими странами официально установлены дипломатические отношения, и я уверен, что эти отношения будут развиваться не только в политической плоскости, но и во всех других направлениях", - добавил он.

Первого июня в Сухуме у здания Министерства репатриации состоялся митинг, посвященный признанию Абхазии. На митинг пришло немало людей, среди которых были репатрианты, вернувшиеся на историческую родину.

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Министр по репатриации Беслан Дбар отметил, что признание Абхазии Сирийской Республикой навсегда останется в истории абхазского народа как значимое событие.

"Сирия во главе с Башаром Асадом более семи лет боролась с терроризмом, и сегодня сирийский народ одержал победу. В эту победу большой вклад внесла Российская Федерация. Признание Сирией нашей республики стало большим событием, поздравляю всех с этим событием", — подчеркнул Дбар.

Беслан Дбар отметил значительную помощь представителей абхазской диаспоры из Сирии в борьбе за независимость Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Первый официальный визит

Первый официальный визит абхазской делегации во главе с Раулем Хаджимба в Сирию после признания взаимной независимости состоялся 4 сентября 2018 года. В состав делегации вошли премьер республики Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посол Хаддад: Сирия и Абхазия работают над открытием диппредставительств

В ходе личной встречи главы государств обменялись высшими государственными наградами. Башар Асад наградил президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба орденом Омейядов. В свою очередь Хаджимба наградил Асада орденом "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава - ред.) I степени и подарил сирийскому лидеру черкесскую шашку, изготовленную в Республике Абхазия из дамасской стали.

Результатом поездки стали двусторонние соглашения в различных сферах. В первый день визита Рауль Хаджимба и Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Шестого сентября Абхазия и Сирия подписали межправительственное Соглашение по созданию Совместного Сирийско–Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственное Соглашение в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.

На следующий день состоялась встреча президента Торгово-промышленной палаты Тамилы Мерцхулава и председателя "Союза ремесленников САР" Нажи аль Хадуа.

Стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в день открытия 60-й Международной универсальной ярмарки в Дамаске, где Абхазию представляла ТПП. Первый день открытия ярмарки был объявлен организаторами "Днем Абхазии".

© Foto / Министерство экономики Абхазии Министр экономики Сирии: абхазская диаспора ускоряет развитие двусторонних отношений

Абхазский павильон площадью в сто квадратных метров был представлен отечественной продукцией и разделен на тематические части: туризм, история и культура, сельское хозяйство и отдел вино-водочной продукции.

Стороны обсудили возможность открытия Торгового дома Сирии в Абхазии, где будет представлен широкий ассортимент сирийской продукции с целью поддержки и содействия в поиске нового рынка и бизнес-партнеров на территории республики.

Восьмого сентября Рауль Хаджимба встретился с представителями деловых кругов Сирии. Во встрече приняли участие более ста предпринимателей. Глава республики рассказал участникам встречи об основных направлениях абхазо-сирийского сотрудничества. Представители деловых кругов обсудили вопросы о визовом режиме, логистике, инвестиционном климате, а также внешнеторговой деятельности двух стран.

В ходе встречи президент Абхазии в сопровождении министра высшего образования Сирии Атефа Наддафа посетил мечеть Омейядов. Рауль Хаджимба также посетил город Саедная Маалула, где расположены старейшие и крупнейшие в мире женские монастыри – монастырь Девы Марии и Святой Феклы Равноапостольной.

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К сожалению, первый визит Абхазской делегации в Сирийскую Арабскую республику окончился несчастным происшествием. Кортеж премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия попал в аварию во время возвращения из поездки. Гагулия погиб в результате автомобильной катастрофы 8 сентября.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Власти Сирии заявили о развитии сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией

Башар Асад выразил соболезнования президенту Раулю Хаджимба в связи с трагической гибелью премьер-министра Геннадия Гагулия. Он отметил, что Гагулия отличался исключительными качествами, которые проявились и во время визита делегации в Сирии, нацеленного на укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Развитие отношений

Ответный визит представителей Сирии в Абхазию состоялся уже в ноябре 2018 года.

19 ноября в Сухуме открылся II Туристический форум "VISIT APSNY". Впервые в форуме приняла участие делегация из Сирии, которая представила на выставке национальные сувениры и местную продукцию.

20 ноября Рауль Хаджимба принял в Сухуме посла Сирии в России Риада Хаддада. Он поблагодарил абхазского лидера за прием.

"Я приехал для того, чтобы передать приветствие руководства страны, его превосходительства Башара Асада. Ваш визит оставил прекрасные впечатления у нашего руководства и народа. Руководство Сирии постоянно говорит о том, что мы поддерживаем народ Абхазии, и тому прямым доказательством служат наши искренние и дружественные отношения, а также соглашения, подписанные в ходе вашего визита. Наша работа как Посольства заключается в постоянном укреплении отношении между двумя народами и руководствами", - сказал Хаддад.

Уже 30 ноября Кабинет Министров Абхазии подписал постановление о создании совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству с Сирийской Республикой, а 6 декабря страны сообщили об отмене таможенных пошлин на импортируемые товары обеих республик.

В январе 2019 года во дворе Министерства по репатриации Абхазии был открыт памятник генерал-майору Сирийской армии и представителю абхазской диаспоры в Сирии Уалиду Маршану.

© Foto / Госкомспорт РА Абхазия и Сирия подписали меморандум о сотрудничестве Олимпийских комитетов

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем выступлении назвал открытие памятника Уалиду Маршан выдающимся событием в истории Абхазии и в истории дружественных связей Сирии и Абхазии. В памяти абхазского народа Уалид Маршан останется героем, который всегда переживал за судьбу своей Родины – Абхазии, боролся за ее свободу и независимость, был большим патриотом, который всегда отстаивал правду, добавил глава государства.

Развиваются и отношения государств в сфере спорта. В марте 2019 года Национальный Олимпийский комитет Абхазии и Сирии подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области развития и продвижения олимпийских видов спорта, а также приезд делегации Олимпийского комитета Сирии в Абхазию и проведение матчевых встреч по различным видам спорта.

Перспективы сотрудничества

По словам начальника Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Абхазии Инвера Алшундба, установление дипломатических отношений между Абхазией и Сирией придало новый импульс экономическим и торговым отношениям между государствами.

"Но не стоит забывать и про гуманитарный аспект. В настоящее время в Абхазии проживает около 500 репатриантов из Сирии, у которых там остались родственники и друзья. Сами граждане Сирии тоже проявляют интерес к Абхазии", - добавил он.

Алшундба отметил, что государства находятся на стадии налаживания механизма, который сможет способствовать повышению уровня товарооборота между государствами.

"Также на завершающем этапе находится создание совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, культурному и техническому сотрудничеству. В рамках заседаний этого комитета будут обсуждаться совместные проекты, представляющие интерес для обоих государств", – добавил он.

Говорить об открытии полноценных посольства Сирии в Абхазии или Абхазии в Сирии пока сложно по техническим причинам, считает специалист. На данном этапе времени стороны обсуждают возможность учреждения консульских офисов государств.

"В данный период подобная форма представительств государств наиболее удобна для нас с технической точки зрения. Подготовка служб подходит к завершению. Мы надеемся, что в ближайшее время эти консульские офисы будут открыты в обоих государствах", - резюмировал Алшундба.