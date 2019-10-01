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Учебный год в октябре: очамчырская школа № 2 открылась после ремонта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ремонтные работы в очамчырской средней школе №2, которые начались в августе 2018 года, проводились за счет средств республиканского бюджета.

 

СУХУМ, 1 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Очамчырская средняя школа № 2 открылась после ремонта во вторник 1 октября, сообщила корреспонденту Sputnik директор школы Илона Дамения.

"Сегодня наша школа открылась после ремонта. В течение месяца мы убирали школу, ставили мебель. Сегодня в школе мы провели торжественную линейку, учебный год начался", – сказала она.

По словам директора, в обновленную школу пошли около 400 учащихся.

Ремонтные работы в Очамчырской средней школе №2, которые начались в августе 2018 года, проводились за счет средств республиканского бюджета.

На данный момент в Абхазии также восстанавливают сухумскую школу № 2, в которой еще в мае 2019 года произошел пожар.

"Два корпуса на стадии завершения, центральный корпус еще ремонтируется. Там осталось установить систему противопожарной безопасности и поставить мебель. Строители планируют завершить все работы в ближайшие дни. Если даже в ближайшее время они закончат, мы сразу не сможем туда вернуться, нужно корпусы убрать после ремонта", – уточнила директор сухумской школы № 2 Ирина Повирскер.

После запуска двух корпусов школы, 4 ноября 2019 года, в сухумской школе № 2 будут учиться в две смены. Но даже с двумя корпусами в школе не будет хватать четырех учебных классов. Поэтому часть детей придется оставить в Альфа-школе, пока центральный корпус не сдадут в эксплуатацию.

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