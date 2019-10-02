Три компонента против гриппа: Минздрав Абхазии приобрел современную вакцину

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии заказало 15 тысяч доз трехкомпонентной вакцины против гриппа, сообщила Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Первая партия противогриппозных вакцин уже завезена Министерством здравоохранения Абхазии. Вакцина от гриппа будет поступать в Абхазию не одной партией, сейчас доставлена 1/3 от заказанного количества. Минздрав принимает все возможные меры, чтобы охватить как можно больше населения, так как профилактическая медицина – это медицина будущего", - объяснила она.

Трехкомпонентная вакцина от штаммов гриппа групп А и В была изготовлена в России в 2019 году и рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. В Абхазию вакцина поступила с соблюдением всех термических условий, все документы были проверены и соответствуют нормам, отметила главный врач.

По словам Скорик, в первую очередь от гриппа необходимо привиться людям, входящим в группу риска – это пожилые, маленькие дети, лица, часто болеющие бронхо-легочными заболеваниями, люди с сахарным диабетом и сниженным иммунитетом.

Сделать трехкомпонентную вакцину от гриппа можно бесплатно в поликлиниках республики.

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