Один укол - и вирус не страшен: новую вакцину от гриппа уже протестировали в Абхазии

Минздрав России планирует до 2023 года полностью перейти на четырехвалентную вакцину от гриппа, в Абхазии препарат уже протестировали.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Четырехвалентную вакцину от гриппа, которая одновременно борется с четырьмя штаммами вируса, уже протестировали в Абхазии, рассказала Sputnik главный санитарный врач Людмила Скорик.

Как ранее сообщило РИА Новости, Минздрав России планирует до 2023 года полностью перейти на четырехвалентную вакцину от гриппа.

Вакцину нового поколения протестировали в Абхазии в 2018 году. Минздрав республики закупил сто доз четырехвалентной вакцины от гриппа. Она была апробирована на сотрудниках Санэпидемстанции.

"C 2010 года Всемирная организация здравоохранения рекомендует всему мировому медицинскому сообществу перейти на четырехвалентную вакцину. В четырехкомпонентную вакцину включены два штамма вируса А – "Брисбен" и "Канзас" – H1N1 и H3N2, и также два компонента вируса типа В – "Колорадо" и "Пхукет" ("Ямагата"). Производство этих вакцин в России начали давно, но медицинский препарат проходил апробацию. В 2018 году Министерство здравоохранения Абхазии приобрело сто доз. Сотрудники Санэпидемстанции были самыми первыми, кто привился этой вакциной", – рассказала Скорик.

По словам Скорик, вакцина высокого уровня, сделана по современным технологиям, не содержит консервантов. Она рекомендована детям, беременным, пожилым, людям часто болеющими острыми респираторными заболеваниями, соматическими заболеваниями. Препарат гипоаллергенный. Противопоказан только тем, у кого острые лихорадочные состояния и аллергия на куриный белок.

Пока в Абхазии полностью заменить трехкомпонентную вакцину на четырехкомпонентную не могут. В 2019 году Минздрав Абхазии планирует закупить оба препарата. Вакцины от гриппа в Абхазию поступают из Российской Федерации.

"Четырехвалентная вакцина дороже трехвалентной, уровень ее производства на порядок выше. Она не дает аллергических реакций. Конечно, лучше использовать четырехвалентную вакцину. Мир не стоит на месте. Изобретаются новые лекарства. Всегда лучше быть привитым от большего количества гриппозных инфекций. Один укол – и ты точно знаешь, что эти вирусы тебе не страшны", – добавила Скорик.

Сезон прививок в Абхазии в 2019 году начнется в октябре. По словам Скорик, Минздрав Абхазии уже заключил договор с российскими производителями на приобретение вакцин.

Читайте также:

Ученые научились уничтожать самый распространенный вирус человека

ВОЗ предупреждает: антибиотики не вылечат от гриппа