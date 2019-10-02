По осени считаем: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в сентябре 2019 года сотрудниками ГАИ Абхазии было составлено 2725 протоколов за нарушения ПДД, 137 из них за езду в нетрезвом состоянии.

Динамика, зарегистрированных случаев вождения автомобиля в нетрезвом состоянии в Абхазии, радует. По статистике за последние четыре месяца, наблюдается постепенное снижение количества нарушений ПДД в части езды "под шафе". В сентябре подвыпивших водителей на дорогах Абхазии было оштрафовано на 18% меньше, чем в августе.

Sputnik

Курортный сезон почти закончился, "веселых" туристов становится все меньше, но Гагра по-прежнему в лидерах "пьяной" статистики Абхазии, опережая Сухум второй месяц подряд. Если в августе разрыв между ними составил 27 протоколов за езду в нетрезвом состоянии, то в сентябре он сократился до трех. На третьем месте расположилась Гудаута с 24 подвыпившими автолюбителями.

"Сухой закон" все еще царит в Ткуарчалском районе, ни одного штрафа за езду в нетрезвом состоянии в сентябре. К числу "прилежных" районов страны мог присоединиться и Галский район, но этому помешали четыре пьяных водителя.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября

В возрастной категории на этот раз у нас кардинальные изменения. Обладатели "золота" в августе – водители в возрасте от 25 до 30 лет - уступили автолюбителям в возрасте от 30 до 35 лет и в сентябре оказались на третьей строчке. Те, кому больше 50 лет, забрали "серебро" у водителей от 35 до 40 лет.

На 137 водителей "навеселе" мужского пола в сентябре не оказалось ни одной подвыпившей девушки. Напомним, что месяцем раннее было три девушки, севших за руль после бокальчика крепкого напитка. Самый молодой нарушитель, если сравнивать с августом, повзрослел на год – в сентябре ему было 19 лет, а самый старший, напротив, помолодел на четыре года – 69 лет.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября

Слегка изучим "календарь трезвости" за сентябрь в Абхазии. В День знаний на "радары" блюстителей правопорядка попались пять нетрезвых водителей. Пик правонарушений выпал на период с 25 по 30 сентября. За этот отрезок времени, в общей сложности, штрафным санкциям подверглись 524 водителя, 35 из которых сели за руль в состоянии опьянения. Впрочем, это не удивительно. На конец сентября выпадает два значимых для Абхазии праздника – День освобождения Сухума и День победы.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября

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