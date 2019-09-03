Градус понизился: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в августе 2019 года сотрудниками ГАИ Абхазии было составлено 2734 протокола за нарушения ПДД.

Статистика "пьяного" вождения на дорогах республики шла на понижение с начала лета. В июне за езду в нетрезвом состоянии оштрафовали 252 водителя, в июле – 234, в августе – 168 автолюбителей.

Sputnik

Лидерские позиции городов и районов тоже сменились. Если в июле Сухум с отрывом "вырвался" на первое место по нетрезвым автолюбителям, то в августе почти в два раза обогнала столицу Гагра – 65 протоколов. На третьей строчке Гудаутский район, где подверглись административному наказанию 28 водителей за "расслабленность".

"Трезвенниками" можно назвать восточные районы страны, а в Ткуарчале и вовсе - "сухой закон". Повторить это достижение Галскому району помешали три нетрезвых водителя.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения c 1 по 31 августа 2019 года

В возрастной категории особых изменений нет. В августе, как и в июле, на высшую ступеньку "пьедестала" взошли автолюбители в возрасте от 25 до 30 лет, "серебро" все еще за водителями в возрасте от 35 до 40 лет, а "бронзу" сохранить за собой сумели водители старше 50 лет.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения c 1 по 31 августа 2019 года

Среди 165 мужчин "навеселе" попались три автолюбительницы после бокальчика горячительного напитка. Ровно столько же было представительниц прекрасной половины человечества в июле, но это в три раза меньше, чем в июне.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения c 1 по 31 августа 2019 года

Пройдемся по календарю "трезвости". Самый напряженный период в августе выпал на первые пять дней месяца. Тогда инспекторы оштрафовали 29 нетрезвых водителей. В период предвыборной гонки за пост главы государства – с 23 по 26 августа протокол выписали десяти водителям "навеселе".

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