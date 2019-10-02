СГБ Абхазии сняла ограничения на пересечение границы с Грузией

Временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией было введено 27 июня этого года в связи с протестными акциями в Тбилиси.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии отменила ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ограничение действовало с июня этого года на въезд иностранных граждан с территории Грузии и выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии.

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией 27 июня в связи с протестными акциями в Тбилиси и в приграничном с Абхазией Зугдидском районе. Ограничения не действовали в отношении граждан, которые выезжали в Грузию за получением медицинских услуг.

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