Протесты в Тбилиси: главное

Начало протеста
Грузинская оппозиция устроила шумную акцию протеста во время выступления президента Межпарламентской ассамблеи православия депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в Государственном дворце церемоний в Тбилиси в среду 19 июня.
Он открывал сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это и стало причиной недовольства.
Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину, так как впустили в страну человека, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщает телеграмм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
В Парламенте заявили об ошибке протокола, но сессия была сорвана, здание оцеплено полицией, работа парламента парализована.
У здания парламента собрались несколько тысяч человек, которые потребовали отставки председателя парламента, глав МВД и СГБ, и досрочных парламентских выборов.
Развитие ситуации
Протестующие попытались прорваться в здание парламента. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария назвал происходящее "штурмом государственных институтов". Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке дестабилизации страны.
Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули после того, как митингующие проигнорировали призывы МВД разойтись и попытались прорвать кордон полиции, чтобы ворваться в здание.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась с официальным визитом в Минске, выступила с заявлением. В нем она назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее мнению, протесты происходят "с легкой руки Кремля".
В результате
Полиции удалось разогнать протестующих к утру пятницы 21 июня. По последним данным, в Тбилиси пострадали 160 участников акции и 80 полицейских.
Грузинская оппозиция в свою очередь призвала возобновить протесты.
Реакция Москвы
В МИД России выразили возмущение случившимся. Замглавы ведомства Карасин заявил, что радикалы использовали важный международный форум для выплескивания антироссийских настроений.
Российским туристам посоветовали воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.
Реакция Сухума
Министр иностранных дел Абхазии Дар Кове в своем Facebook написал, что Сухум примет необходимые действия по привлечению к ответственности грузинского депутата Акакия Бобохидзе за убийства, совершенные им на территории Абхазии.
"Грузинский парламентарий, член "Европейской Грузии" Акакий Бобохидзе в ходе Межпарламентской ассамблеи православия, открывшейся 20 июня в Тбилиси, с трибуны парламента Грузии заявил о совершенных им убийствах в Абхазии. Абхазская сторона предпримет все необходимые меры для того, чтобы вышеупомянутый военный преступник понес заслуженное наказание за совершенные им тяжкие преступления на территории нашей республики",— заявил глава МИД Абхазии.