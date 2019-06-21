Протесты в Тбилиси: главное

Акция протеста в Тбилиси, ставшая ответом на визит в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, переросла в беспорядки.

Начало протеста

Грузинская оппозиция устроила шумную акцию протеста во время выступления президента Межпарламентской ассамблеи православия депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в Государственном дворце церемоний в Тбилиси в среду 19 июня.

Он открывал сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это и стало причиной недовольства.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину, так как впустили в страну человека, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщает телеграмм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE Протестующие перед грузинским парламентом, 21 июня 2019

В Парламенте заявили об ошибке протокола, но сессия была сорвана, здание оцеплено полицией, работа парламента парализована.

У здания парламента собрались несколько тысяч человек, которые потребовали отставки председателя парламента, глав МВД и СГБ, и досрочных парламентских выборов.

Развитие ситуации

Протестующие попытались прорваться в здание парламента. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария назвал происходящее "штурмом государственных институтов". Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке дестабилизации страны.

Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули после того, как митингующие проигнорировали призывы МВД разойтись и попытались прорвать кордон полиции, чтобы ворваться в здание.

© Foto / МЧС Абхазии Пожар по улице Квициния

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась с официальным визитом в Минске, выступила с заявлением. В нем она назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее мнению, протесты происходят "с легкой руки Кремля".

В результате

Полиции удалось разогнать протестующих к утру пятницы 21 июня. По последним данным, в Тбилиси пострадали 160 участников акции и 80 полицейских.

Грузинская оппозиция в свою очередь призвала возобновить протесты.

Реакция Москвы

В МИД России выразили возмущение случившимся. Замглавы ведомства Карасин заявил, что радикалы использовали важный международный форум для выплескивания антироссийских настроений.

Российским туристам посоветовали воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.

© AP Photo. Zurab Tsertsvadze Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

Реакция Сухума

Министр иностранных дел Абхазии Дар Кове в своем Facebook написал, что Сухум примет необходимые действия по привлечению к ответственности грузинского депутата Акакия Бобохидзе за убийства, совершенные им на территории Абхазии.

"Грузинский парламентарий, член "Европейской Грузии" Акакий Бобохидзе в ходе Межпарламентской ассамблеи православия, открывшейся 20 июня в Тбилиси, с трибуны парламента Грузии заявил о совершенных им убийствах в Абхазии. Абхазская сторона предпримет все необходимые меры для того, чтобы вышеупомянутый военный преступник понес заслуженное наказание за совершенные им тяжкие преступления на территории нашей республики",— заявил глава МИД Абхазии.

Грузинская оппозиция призывает выйти своих сторонников на улицы Тбилисы в 19:00 (по мск) в пятницу 21 июня.