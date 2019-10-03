Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 октября

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. В пятницу 4 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность, ночью из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13°С +18°С, днем +23°С +28°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.