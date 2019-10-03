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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (220)
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В пятницу 4 октября в республике дневная температура воздуха поднимется до +28°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. В пятницу 4 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность, ночью из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +13°С +18°С, днем +23°С +28°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (220)

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Теги:
погода в Абхазии


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