Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 октября

В пятницу 4 октября в республике дневная температура воздуха поднимется до +28°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. В пятницу 4 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность, ночью из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13°С +18°С, днем +23°С +28°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.