Крупный пожар произошел в Сухуме

Площадь пожара в сосновой роще составила не менее двух гектаров, в результате возгорания никто не пострадал.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сильный пожар произошел в сосновой роще на Университетской улице в Сухуме, рассказал начальник пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии по Сухуму и Сухумскому району Тимур Квициния.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 9 часов утра. К 13 часам пожарным удалось справиться с огнем, сообщили корреспонденту Sputnik Абхазия в МЧС.

"Пожар произошел неподалеку от жилых домов. Прибывшие на место пожарные локализовали очаги возгорания и опасности для домов нет", - сообщили Sputnik в МЧС республики.

К тушению были привлечены три пожарных расчета и 20 человек личного состава.

Проезд спецтехники к месту пожара был затруднен, пожарным пришлось протянуть пожарные рукава на 400 метров.

"В результате возгорания никто не пострадал", - сообщил Квициния.

Причиной возгорания с наибольшей вероятностью специалисты называют человеческий фактор.

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