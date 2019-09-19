Короткое замыкание могло стать причиной пожара в многоквартирном доме в Сухуме

В результате пожара на улице Абазинская в Сухуме никто не пострадал. Жителей сгоревшей квартиры приютили соседи.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik, Бадри Есиава. По предварительным данным, короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в многоквартирном доме в Сухуме, рассказал начальник пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии по Сухуму и Сухумскому району Тимур Квициния.

"Причину точную назвать пока не можем, но предположительно – замыкание электропроводки. В том доме постоянно жила одна семья, владельцы других двух квартир там не проживают, но они приехали, когда услышали о происшествии. Скорее всего, возгорание произошло в одной из нежилых комнат", - отметил Квициния.

Он добавил, что при пожаре никто не пострадал. Жителей сгоревшей квартиры приютили соседи. Пожар удалось потушить усилиями четырех пожарных расчета МЧС Абхазии, которым удалось остановить распространение огня рядом стоящие дома.

Двухэтажный многоквартирный дом барачного типа загорелся на улице Абазинская, 13 примерно в 14:00 в четверг 19 сентября.

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