Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за прохождения холодных атмосферных фронтов, в первой половине недели и в субботу, временами дождь, дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12°С +17°С, днем +20°С +25°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.