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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (224)
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С понедельника по пятницу на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за прохождения холодных атмосферных фронтов, в первой половине недели и в субботу, временами дождь, дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 14 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +12°С +17°С, днем +20°С +25°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (224)

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Теги:
погода в Абхазии


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