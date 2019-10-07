Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 октября

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Во вторник 8 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, утром из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +10°С +15°С, днем +19°С +24°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.