Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 октября

В среду 9 октября в республике дневная температура воздуха составит +19°С +24°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В среду 9 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром временами дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8°С +13°С, днем +17°С +22°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.