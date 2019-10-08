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Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 октября

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (225)
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В среду 9 октября в республике дневная температура воздуха составит +19°С +24°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В среду 9 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром временами дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, от двух до семи метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +8°С +13°С, днем +17°С +22°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (225)
Теги:
погода в Абхазии


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