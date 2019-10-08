Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 октября

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В среду 9 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром временами дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8°С +13°С, днем +17°С +22°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.