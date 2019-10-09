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Лев Джергения

"Дирижер крупных полотен": 90 лет со дня рождения Льва Джергения

© Астраханская государственная консерватория
В Абхазии
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9 октября первому профессиональному абхазскому дирижеру Льву Джергения исполнилось бы 90 лет.

Лев Джергения родился в селе Лыхны, его родители, простые крестьяне, не были чужды музыке – мать играла на мандолине, отец – на гитаре.  Почувствовав, что сын любит петь и слушать музыку, имеет музыкальный слух, мать решила отдать Льва в музыкальную школу. Она была сестрой матери председателя Центрального исполнительного комитета Нестора Лакоба, и уже в восемь лет она привела маленького Льва в семью Лакоба с идеей отдать его на занятия. Так, он попал в класс скрипки музыкальной школы.

Сухум. Бульвар и набережная.
© Фото : из архива Анзора Агумаа
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Наблюдая за дирижером

"Сам Лев Григорьевич вспоминал, что первым его преподавателем в Сухумском музыкальном техникуме был замечательный педагог Поляков, - отмечает музыковед Асида Царгуш, - Это был представитель первой плеяды педагогов техникума, высочайший профессионал, и он действительно воспитал в Льве Григорьевиче не только человека, который прекрасно играл на скрипке, но настоящего музыканта".

Окончив сухумский музыкальный техникум, Лев Джергения поступил в Тбилисскую консерваторию на струнное отделение.

"Учась там на классе скрипки, он играл в симфоническом оркестре в Тбилиси, - отмечает Царгуш, - Именно тогда он и начал приобретать навыки дирижерского мастерства, сидя в оркестре и наблюдая за дирижером. Хотя мысль о том, что он когда-либо станет дирижером, возможно, и не была тогда сформирована".

Позже в консерватории Лев Джергения стал учиться симфоническому дирижированию у выдающегося советского дирижера Народного артиста СССР Одиссея Димитриади. Последний также немаловажная фигура в истории абхазской музыкальной культуры – Димитриади одно время возглавлял Сухумский музыкальный техникум.

"Именно Димитриади руководил становлением Джергения как дирижера, - отмечает Асида Царгуш, - И Лев Григорьевич был первый абхаз, который получил оперно-симфоническое образование, то есть был дирижером симфонического оркестра, и это было важное достижение".

Льву Григорьевичу было всего 27 лет, когда его позвали на родину, в Сухум, и предложили место завуча в Сухумском музыкальном техникуме.

"Рассказывают, что Лев Григорьевич был феноменальным администратором, - говорит Царгуш, - Он был одинаково строг и к ученикам, и к педагогам. Он был своего рода тиран, но зато результат был отменный. Это время в истории учебного заведения считается его расцветом".

Первый большой оркестр

При техникуме Джергения сумел создать первый симфонический оркестр из наиболее талантливых учеников и педагогов. Оркестр был очень хорошего уровня, он давал много концертов. И именно из этого оркестра Лев Григорьевич стал готовить большой государственный симфонический оркестр.

"Он создал большой оркестр. Численность музыкантов в нем достигалась 60 человек – лучшие педагоги и выпускники техникума, но даже этого количества было недостаточно, и тогдашнее правительство, относясь с огромным пониманием к этой проблеме, пригласило музыкантов из других стран, обеспечив их жильем, зарплатой", - рассказывает Асида Царгуш.

Находясь на вершине своей творческой жизни в 1972 году Лев Григорьевич вдруг решил оставить все дела в Абхазии и надолго уехал жить и работать в Астрахань.

Музыковед Асида Царгуш объясняет этот период  биографии дирижера как попытку музыканта найти новое направление для творческого роста.

Ражден Гумба
© Фото : из архива семьи Гумба
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"Когда музыковед Аида Ашхаруа спросила его об этом периоде, Лев Григорьевич просто ответил, что ему хотелось нового опыта. То есть по-видимому, его не устраивало долгое пребывание в такой вот среде, хотя трудно назвать среду тогдашнего Сухума провинциальной, это был хороший музыкальный уровень. Но все-таки человек понимал, что ему нужна какая-то подпитка новая, нужно расти профессионально".

Партитура в голове

В Астрахани Лев Григорьевич Джергения жил семь лет. Он работал в Астраханской государственной консерватории, где прошел по конкурсу на должность доцента, заведующего кафедрой струнных инструментов. На тот момент он был уже Заслуженным артистом Абхазской и Грузинской ССР.

В консерватории Джергения вел класс специальной скрипки, оперной подготовки, возглавлял студенческий симфонический оркестр.

Астраханская коллега Льва Григорьевича по консерватории Алла Свиридова так оценивала дирижерские качества Джергения: "Лев Григорьевич – дирижер, скорее, "крупных полотен", а не мастер-миниатюрист. Он обладал способностью объединить, обобщить раздельные части циклических форм, показав концепцию сочинения на едином дыхании. Из двух категорий дирижеров (у кого "партитура в голове" и у кого "голова в партитуре") он относился к первой, поэтому между руководителем оркестра и исполнителями не возникало творческой и психологической изоляции".

Поставить первую абхазскую оперу

В 1979 году Лев Джергения вернулся в Абхазию, где вновь занял место главного дирижера и художественного руководителя симфонического оркестра. Творческая неутомимость и незаурядные организаторские способности рождают в голове Льва Григорьевичу идею о постановке первой абхазской оперы, задача на тот момент, казалось бы, нереальная и непосильная. Никому, кроме Джергения, который, по свидетельству тех, кто его знал, ставил перед собой сложнейшие задачи и блистательно их выполнял.

6 марта 1984 года состоялась премьера первой абхазской оперы "Аламыс" композитора Дмитрия Шведова в постановке режиссера Дмитрия Кортава, под руководством дирижера Льва Джергения .

"Опера Шведова очень долго лежала в столе и ждала своего часа, и если бы не Лев Григорьевич вряд ли бы она увидела сцену, - говорит Асида Царгуш, - Я сама присутствовала на премьере оперы "Аламыс", мне было чуть больше двадцати лет, и была студенткой Тбилисской консерватории. Я пришла на эту оперу с папой, и была потрясена. Был прекрасный спектакль с нашими певцами – Людмила Логуа, Ардашьыл Авидзба, Борис Амичба. Было ощущение какое-то, что это проект национального значения, у нас всех было ощущение, что мы достигли какого-то высочайшего уровня. И мы думали, что впереди еще больше, еще лучше. Объединяло нас чувство гордости и какого-то энтузиазма".

Последние годы профессиональной деятельности Лев Джергения провел в качестве директора Сухумской музыкальной школы имени Ковача.

Лев Джергения ушел из жизни в марте 2003 года. Его вклад в музыкальную историю Абхазии еще только предстоит до конца изучить и оценить, но уже ясно одно: это была яркая звезда в абхазском музыкальном созвездии.

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