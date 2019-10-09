"Дирижер крупных полотен": 90 лет со дня рождения Льва Джергения

Лев Джергения родился в селе Лыхны, его родители, простые крестьяне, не были чужды музыке – мать играла на мандолине, отец – на гитаре. Почувствовав, что сын любит петь и слушать музыку, имеет музыкальный слух, мать решила отдать Льва в музыкальную школу. Она была сестрой матери председателя Центрального исполнительного комитета Нестора Лакоба, и уже в восемь лет она привела маленького Льва в семью Лакоба с идеей отдать его на занятия. Так, он попал в класс скрипки музыкальной школы.

Sputnik, Арифа Капба

Наблюдая за дирижером

"Сам Лев Григорьевич вспоминал, что первым его преподавателем в Сухумском музыкальном техникуме был замечательный педагог Поляков, - отмечает музыковед Асида Царгуш, - Это был представитель первой плеяды педагогов техникума, высочайший профессионал, и он действительно воспитал в Льве Григорьевиче не только человека, который прекрасно играл на скрипке, но настоящего музыканта".

Окончив сухумский музыкальный техникум, Лев Джергения поступил в Тбилисскую консерваторию на струнное отделение.

"Учась там на классе скрипки, он играл в симфоническом оркестре в Тбилиси, - отмечает Царгуш, - Именно тогда он и начал приобретать навыки дирижерского мастерства, сидя в оркестре и наблюдая за дирижером. Хотя мысль о том, что он когда-либо станет дирижером, возможно, и не была тогда сформирована".

Позже в консерватории Лев Джергения стал учиться симфоническому дирижированию у выдающегося советского дирижера Народного артиста СССР Одиссея Димитриади. Последний также немаловажная фигура в истории абхазской музыкальной культуры – Димитриади одно время возглавлял Сухумский музыкальный техникум.

"Именно Димитриади руководил становлением Джергения как дирижера, - отмечает Асида Царгуш, - И Лев Григорьевич был первый абхаз, который получил оперно-симфоническое образование, то есть был дирижером симфонического оркестра, и это было важное достижение".

Льву Григорьевичу было всего 27 лет, когда его позвали на родину, в Сухум, и предложили место завуча в Сухумском музыкальном техникуме.

"Рассказывают, что Лев Григорьевич был феноменальным администратором, - говорит Царгуш, - Он был одинаково строг и к ученикам, и к педагогам. Он был своего рода тиран, но зато результат был отменный. Это время в истории учебного заведения считается его расцветом".

Первый большой оркестр



При техникуме Джергения сумел создать первый симфонический оркестр из наиболее талантливых учеников и педагогов. Оркестр был очень хорошего уровня, он давал много концертов. И именно из этого оркестра Лев Григорьевич стал готовить большой государственный симфонический оркестр.

"Он создал большой оркестр. Численность музыкантов в нем достигалась 60 человек – лучшие педагоги и выпускники техникума, но даже этого количества было недостаточно, и тогдашнее правительство, относясь с огромным пониманием к этой проблеме, пригласило музыкантов из других стран, обеспечив их жильем, зарплатой", - рассказывает Асида Царгуш.

Находясь на вершине своей творческой жизни в 1972 году Лев Григорьевич вдруг решил оставить все дела в Абхазии и надолго уехал жить и работать в Астрахань.

Музыковед Асида Царгуш объясняет этот период биографии дирижера как попытку музыканта найти новое направление для творческого роста.

"Когда музыковед Аида Ашхаруа спросила его об этом периоде, Лев Григорьевич просто ответил, что ему хотелось нового опыта. То есть по-видимому, его не устраивало долгое пребывание в такой вот среде, хотя трудно назвать среду тогдашнего Сухума провинциальной, это был хороший музыкальный уровень. Но все-таки человек понимал, что ему нужна какая-то подпитка новая, нужно расти профессионально".

Партитура в голове

В Астрахани Лев Григорьевич Джергения жил семь лет. Он работал в Астраханской государственной консерватории, где прошел по конкурсу на должность доцента, заведующего кафедрой струнных инструментов. На тот момент он был уже Заслуженным артистом Абхазской и Грузинской ССР.

В консерватории Джергения вел класс специальной скрипки, оперной подготовки, возглавлял студенческий симфонический оркестр.

Астраханская коллега Льва Григорьевича по консерватории Алла Свиридова так оценивала дирижерские качества Джергения: "Лев Григорьевич – дирижер, скорее, "крупных полотен", а не мастер-миниатюрист. Он обладал способностью объединить, обобщить раздельные части циклических форм, показав концепцию сочинения на едином дыхании. Из двух категорий дирижеров (у кого "партитура в голове" и у кого "голова в партитуре") он относился к первой, поэтому между руководителем оркестра и исполнителями не возникало творческой и психологической изоляции".

Поставить первую абхазскую оперу

В 1979 году Лев Джергения вернулся в Абхазию, где вновь занял место главного дирижера и художественного руководителя симфонического оркестра. Творческая неутомимость и незаурядные организаторские способности рождают в голове Льва Григорьевичу идею о постановке первой абхазской оперы, задача на тот момент, казалось бы, нереальная и непосильная. Никому, кроме Джергения, который, по свидетельству тех, кто его знал, ставил перед собой сложнейшие задачи и блистательно их выполнял.

6 марта 1984 года состоялась премьера первой абхазской оперы "Аламыс" композитора Дмитрия Шведова в постановке режиссера Дмитрия Кортава, под руководством дирижера Льва Джергения .

"Опера Шведова очень долго лежала в столе и ждала своего часа, и если бы не Лев Григорьевич вряд ли бы она увидела сцену, - говорит Асида Царгуш, - Я сама присутствовала на премьере оперы "Аламыс", мне было чуть больше двадцати лет, и была студенткой Тбилисской консерватории. Я пришла на эту оперу с папой, и была потрясена. Был прекрасный спектакль с нашими певцами – Людмила Логуа, Ардашьыл Авидзба, Борис Амичба. Было ощущение какое-то, что это проект национального значения, у нас всех было ощущение, что мы достигли какого-то высочайшего уровня. И мы думали, что впереди еще больше, еще лучше. Объединяло нас чувство гордости и какого-то энтузиазма".

Последние годы профессиональной деятельности Лев Джергения провел в качестве директора Сухумской музыкальной школы имени Ковача.

Лев Джергения ушел из жизни в марте 2003 года. Его вклад в музыкальную историю Абхазии еще только предстоит до конца изучить и оценить, но уже ясно одно: это была яркая звезда в абхазском музыкальном созвездии.

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