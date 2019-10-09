"Фаворит" защитил российскую военную базу в Абхазии от воздушного "удара"

Расчеты ЗРК С-300 "Фаворит" провели разведку воздушной обстановки и оперативно определили месторасположение "противника", несмотря на радиоэлектронные помехи.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Российские военнослужащие отработали прикрытие подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии от воздушного удара условного противника с использованием расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит", сообщает пресс-служба ЮВО.

Радиолокационные системы противовоздушной обороны обнаружили, классифицировали воздушную цель, а также произвели электронное поражение целей на дальних дистанциях на расстоянии до нескольких сотен километров.

Противник был обнаружен несмотря на создаваемые радиоэлектронные помехи с помощью воздушной разведки. Разведка целей осуществлялась с применением современных штатных радиолокационных станций комплекса "Триумф".

Контрольное занятие проводилось в рамках комплексной итоговой проверки за 2019 учебный год.

Зенитные ракетные системы семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Разработка этой системы началась в 1960-х годах, когда вооруженные силы СССР потребовали создания мобильного многоканального комплекса средней дальности, способного защищать небо страны от массированных налетов современных машин с использованием управляемого вооружения.

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