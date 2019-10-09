Ушел из жизни абхазский историк Арвелод Куправа

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета, лауреат Государственной премии по науке имени Дзидзария Арвелод Куправа скончался на 95 году жизни.

"Арвелод Эрастович умер накануне своего 95-летия. Безусловно, это очень крупный абхазский историк, в основном занимавшийся советским периодом. В область его исследований входили вопросы аграрной истории страны, транспорта, колхозные деревни, промышленности в Абхазии, все что касалось первых лет советской власти в республике", - сказал историк Сослан Салакая.

В последние годы жизни он уделял большое внимание развитию абхазской культуры, издавал много сборников архивных документов, отметил он.

"Это огромное достижение, поскольку, как известно, во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов наш архив был сожжен. По его инициативе были изданы материалы из его личного архива и архива историка Георгия Алексеевича Дзидзария", - подчеркнул Салакая.

Вклад Арвелода Куправа в абхазскую историческую науку очень весом, заметил он.

"По экономической истории Абхазии советского периода Арвелод Куправа был ведущим специалистом. Конечно, это очень серьезная потеря и главное - сложно сказать, кто продолжит его дело", - сказал историк.

Арвелод Куправа родился 14 октября 1924 года.

Окончил Ставропольский государственный педагогический институт в 1948 году. Работал директором Ачигварской русской 8-летней школы, был завотделом пропаганды и агитации Ткуарчалского горкома партии, работал научным сотрудником Абхазгосмузея в 1951–1956 годы.

С 2004 года был главным научным сотрудником АбИГИ имени Дмитрия Гулиа.

Арвелод Куправа соавтор монографии "Очерки истории Абхазской АССР", первого вузовского учебного пособия "История Абхазии" (1986), "История Абхазской АССР (1917–1937)". Ему принадлежат историографические очерки по истории Абхазии.

Награжден медалями "За оборону Кавказа", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", лауреат Государственной премии по науке имени Георгия Дзидзария, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.

Читайте также: