Фибула, браслеты, перстень: в Гагрском районе найдены древние артефакты

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Житель поселка Алахадзы Гагрского района нашел у себя в саду несколько изделий из бронзы и передал Госмузею Абхазии.

© Sputnik Бронзовые изделия обнаруженные в поселке Алахадзы

"Мой супруг – Астамур Айба во время работ в саду нашел в земле несколько бронзовых браслетов, фибулу и перстень. Он увлекается историей, и предположительно, находки эти датируются примерно V-VII веками до нашей эры. Все обнаруженное он передал Государственному музею страны", - рассказала корреспонденту Sputnik супруга Астамура Айба Маргарита Ачба.

Она добавила, что Айба с детства мечтал найти нечто подобное. Вопрос о том, какой материальной ценностью обладают артефакты, они не выясняли, так как оставлять их себе супружеская пара не планировала. Возможность подробного исследования находок они предоставили абхазским ученным.

© Sputnik Бронзовые изделия обнаруженные в поселке Алахадзы

Директор Государственного музея Абхазии Аркадий Джопуа подтвердил, что бронзовые изделия были им переданы несколько дней назад и сейчас они хранятся в сейфе в его кабинете. Он затруднился ответить, каким периодом они датируются, так как артефакты еще не до конца изучены. Джопуа поблагодарил Астамура Айба за такой жест доброй воли.

Читайте также: