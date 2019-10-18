Фибула, браслеты, перстень: в Гагрском районе найдены древние артефакты

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Житель поселка Алахадзы Гагрского района нашел у себя в саду несколько изделий из бронзы и передал Госмузею Абхазии.
"Мой супруг – Астамур Айба во время работ в саду нашел в земле несколько бронзовых браслетов, фибулу и перстень. Он увлекается историей, и предположительно, находки эти датируются примерно V-VII веками до нашей эры. Все обнаруженное он передал Государственному музею страны", - рассказала корреспонденту Sputnik супруга Астамура Айба Маргарита Ачба.
Она добавила, что Айба с детства мечтал найти нечто подобное. Вопрос о том, какой материальной ценностью обладают артефакты, они не выясняли, так как оставлять их себе супружеская пара не планировала. Возможность подробного исследования находок они предоставили абхазским ученным.
Директор Государственного музея Абхазии Аркадий Джопуа подтвердил, что бронзовые изделия были им переданы несколько дней назад и сейчас они хранятся в сейфе в его кабинете. Он затруднился ответить, каким периодом они датируются, так как артефакты еще не до конца изучены. Джопуа поблагодарил Астамура Айба за такой жест доброй воли.
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