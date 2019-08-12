Новое о древнем: в Меркуле изучают абхазское городище

О том, как в Очамчырском районе исследуют Меркулское городище, кто до прихода археологов ограбил памятник, какие тайны открывают археологи из Абхазии и России, читайте в материале корреспондента Sputnik.

В селе Меркула Очамчырского района с 2015 года ведутся археологические раскопки городища, в котором с IV века до нашей эры по XV век нашей эры жили предки абхазов.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В 20 километрах от Очамчыры, не доезжая до Меркулской средней школы, сворачиваем направо. По узкой извилистой дороге едем до конца улицы и подъезжаем ко двору одноэтажного дома. Нам навстречу уже идет московский археолог Галина Требелева. Приглашает пройти и вскоре показывает съемочной группе заржавевший чугунок.

"Это находки грабителей. Черные археологи были здесь незадолго до нашего приезда. Хозяин этого дома Джумбер Апакия смог их спугнуть, они бросили добычу и убежали. Нам достались их находки: мечи, гвозди, сошник, застежечка и заколка, датируемые VI-VII веками нашей эры", – объясняет Галина Требелева.

© Sputnik / Томас Тхайцук На фото мечи, гвозди, сошник, застежечка и заколка, датируемые VI-VII веками нашей эры

Проблема с черными копателями в Абхазии существует практически везде, где можно поживиться древностями. Галину Требелеву удручает не столько грабеж, сколько вандализм - расхитители уничтожают культурный слой, а вместе с ним и источник информации о целом историческом периоде.

"Как только стали появляться репортажи про раскопки в Меркулском городище, это место приметили черные копатели. Хоть хозяин дома и приусадебного участка Джумбер Апакия здесь постоянно находится, но не всегда уследишь. Территория огромная и не знаешь, с какой стороны они зайдут", – возмущается Требелева.

Артефакты, спасенные от любителей легкой наживы, археологи после изучения планируют передать в Абхазский госмузей.

Тернистый путь

Путь к месту раскопок долгий и, в буквальном смысле, тернистый, мимо позднеантичной башни и раннесредневекового храма.

Густая полоса из бананов тщательно маскирует развалины оборонительного укрепления. Это южная граница городища. Именно здесь оно берет свое начало.

С западной стороны открывается вид на кукурузное поле. Удивительно, но каким-то образом хозяин приусадебного участка умудряется возделывать кукурузу прямо на склоне.

- А кукуруза не мешает раскопкам? – удивляюсь я.

- Да нет. Кукурузу посеяли в этом году. В прошлом году здесь не было этой культуры. Там, где сейчас кукуруза, раньше было могильное поле, - отвечает Галина Требелева.

Поднимаемся по узкому склону, шаг влево, шаг вправо – обрыв. Осторожно ступая, чтобы не исцарапать ноги мышиным терном, проходим к первой башне, которая называется Алахаш абаа (Инжирная башня – прим.).

© Sputnik / Томас Тхайцук Алахаш абаа сохранилась неплохо. При хорошем воображении можно представить, как все это выглядело в те далекие времена

Алахаш абаа сохранилась неплохо. При хорошем воображении можно представить, как все это выглядело в те далекие времена. Археологи же за время раскопок даже установили этажность, место очага и то, что в башне произошел пожар.

"Технология кладки камня, которая использовалась при строительстве этой башни, описывается в книге Витрувия (римский архитектор и механик, ученый-энциклопедист – ред.). Такая кладка встречается во многих римских памятниках, в том числе и в Сухумской крепости античного периода. Скорее всего, местный князь приглашал римских специалистов, которые помогали ему в возведении", – рассказывает Галина Требелева.

Здесь во время раскопок в 2014 году было немного находок. Археолог это объясняет тем, что башня носила оборонительную функцию и хозяйственную деятельность в ней не вели.

Раннесредневековый храм

Следующий привал на месте небольшого раннесредневекового храма. Он расположен в самом центре Меркулского городища. Был построен в V веке. Сохранился хуже, чем башня. Но, тем не менее, в нем сохранился престол.

"Пока в храме существует престол, храм считается действующим, то есть храм гибнет тогда, когда в нем разрушается престол, – поясняет Галина Требелева. – Во время раскопок в престоле был найден наконечник копья. Есть традиция, когда храм закладывается, если он посвящен Георгию Победоносцу, то в престоле оставляется металлический наконечник. Этот наконечник позволяет нам судить о том, что это храм Георгия Победоносца".

Храм, как и башня, прекратил функционировать в XV веке. Археологи связывают это с пожаром в городище.

"К сожалению, плато разрушается. В обрыв уже ушла стена с западной части. Скоро и руины храма могут обвалиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Необходимо провести укрепительные работы самого плато, иначе и руин храма может не остаться

Последний перевал

Поэтому нужно провести укрепительные работы самого плато. Иначе и руин храма может не остаться", – делится опасениями Требелева.

- Вот, мы почти и подошли, – утешает Галина Требелева.

Издалека доносятся голоса археологов. Преодолеваем покатый склон. Впереди открывается вид на вторую башню, в которой шестеро археологов с лопатами достают осколки древней цивилизации. Иногда встречается керамика, но чаще всего черепица.

- Быстро прилетел Sputnik! – отвлекается на нас археолог Зураб Хондзия из Абхазского института гуманитарных исследований.

© Sputnik / Томас Тхайцук В руках археолога осколок древней цивилизации. Иногда встречается керамика, но чаще всего черепица

Еще минута, и Зураб, отбросив свою лопату в сторону, начинает нам рассказывать историю сооружения.

"Башня примерно датируется IV-V веками нашей эры. Не исключено, что даже II-III века нашей эры", - рапортует он.

Ученые начали "приступ" башни всего неделю назад и довольно скоро достигли своей главной цели – нашли четвертую стену.

"В этом году нашей главной целью было установить, была ли четвертая стена в этой башне или она с одной стороны примыкала к скале. Во время раскопок мы частично обнаружили эту стену. Здесь же мы нашли барельеф с кошачьими лапами. Находка свидетельствует о том, что эта башня не была оборонительной. Здесь жил местный князь. Скорее всего, Ачба или Чачба", – сделал предположение Зураб Хондзия.

Быт археолога

Внезапно услышали детский плач. Когда мы спускались к месту раскопок даже не заметили спящего в окружении плюшевых драконов ребенка. Галина Требелева приехала в экспедицию не одна. С ней четверо детей – трое взрослых сыновей и маленькая дочь. Дети помогают маме, а заодно приобщаются к науке. На месте раскопок на этот раз застаем только 14-летнего Владлена и трехлетнюю Беренику. Остальные остались в квартире в Очамчыре – следят за хозяйством.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети помогают археологам. Они уже могут и план начертить, и сфотографировать, и замеры сделать

Галина Требелева берет Беренику на руки и успокаивает ее. Через несколько минут ребенок уже забывает о страшном сне, который испугал ее, берет остатки черепицы и деловито начинает их мыть.

"Дети мне помогают. Мальчики тоже с детства мне помогали. Они уже могут и план начертить, и сфотографировать, и замеры сделать. Владлен даже планирует стать археологом", – улыбается Требелева.

Раскопки на территории башни в этом году планируют завершить 20 августа. Галина Требелева уедет в Москву, но на этом исследование древней цивилизации не остановится. Ученые намерены полностью изучить территорию в три гектара и создать 3D-модель Меркулского городища.

Это древнее поселение было обнаружено случайно абхазскими и российскими учеными в 2013 году. Раскопки начались в 2014 году. Оно уникально тем, что с IV века до нашей эры было населено абхазами и не имеет отношения к греческим или римским поселениям на территории Абхазии.

Читайте также: