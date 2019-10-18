Такие обстоятельства: Капба о проблемах слепых в Абхазии

15 октября отмечается Международный день белой трости. Это не праздник. Этот день - своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями и о необходимости оказывать им помощь.

В эфире радио Sputnik Абхазия председатель Общества слепых Абхазии Заабей Капба рассказал, как инвалидам по зрению в республике удается адаптироваться в обществе, где их готовы принимать на работу и есть ли возможность получать образование.

"Инвалиды по зрению в Абхазии не трудоустроены. Причина одна – нет оборудования, станков, на которых инвалиды по зрению могли бы работать… Я работаю в обществе с 2009 года. Когда я только начинал работать, эта организация не имела ни рубля", - вспоминает Капба.

Сегодня помещение Общества слепых Абхазии находится в здании бывшего детского сада в Новом районе Сухума по адресу: улица 30 сентября, дом 4.

"Мы там общаемся, занимаемся адаптацией инвалидов по зрению к жизни, обсуждаем наши проблемы. При Обществе есть столярный цех, в котором мастер делает изделия из дерева: окна, двери, столы и тому подобное. На сегодняшний день у нас на учете состоят 48 человек, 31 из которых – инвалиды первой группы, а у 15 - полная потеря зрения. 22 человека вообще не получают российскую пенсию и являются безработными. Общество живет за счет работы столярного цеха и сдачи в аренду трех помещений. Общая выручка составляет 36 тысяч рублей, а бывает, что у цеха совсем нет выручки из-за отсутствия заказов или неисправности станка. По крупицам мы собираем деньги и оказываем материальную помощь по 2 тысячи рублей членам Общества слепых, но и это происходит не каждый месяц. Кому-то помогаем ремонтом, кому-то дверьми, кому-то стеклом и прочее", - рассказал Заабей Капба.

Государство материально не помогает, сетует председатель Общества. Проблемы слепых во многом будут решены, считает Капба, если у Общества будет собственное здание и появятся инвесторы, таким образом, у инвалидов будет возможность для заработка.

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